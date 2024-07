Lando Norris: «Können noch etwas Leistung finden»

Lando Norris beendete beide freien Trainings auf dem Silverstone Circuit als Schnellster. Der Brite ist sich aber sicher, dass ein Gegner genauso schnell ist wie McLaren. Er glaubt aber auch: Er kann noch zulegen.

52 Mal umrundete Lando Norris am Trainingsfreitag den 5,891 km langen Silverstone Circuit. Und in beiden Sessions war er am Ende der Schnellste. In der ersten Session betrug sein Vorsprung auf seinen ersten Verfolger Lance Stroll noch 0,134 sec. Im zweiten Training war er 0,331 sec schneller als sein Teamkollege Oscar Piastri, der sich direkt hinter ihm auf Position 2 einreihte.

Nach getaner Arbeit fasste Norris zusammen: «Das war ein guter Start ins Wochenende. Es fühlte sich am Morgen noch nicht so gut an, doch im Laufe der Session haben wir ein paar Dinge angepasst und das Auto damit in ein viel besseres Arbeitsfenster gebracht. Das ist auf dieser Strecke wichtig, denn sie umfasst viele Richtungswechsel und wir sind hier auch ziemlich schnell unterwegs. Es ist also sehr knifflig.»

Der Brite betonte aber auch: «Ich bin zufrieden, denn wir haben gute Fortschritte gemacht. Das Feld ist jedoch sehr nah beieinander, wahrscheinlich sind die Mercedes-Jungs so schnell wie wir. Sie haben einfach den Motor noch nicht aufgedreht. Ich denke, wir sind in einer guten Position, aber es gibt sicherlich noch etwas Leistung, die wir finden können.»

Für den Rennsonntag wünsche er sich eine trockene Bahn, verriet Norris ausserdem. «Denn wir sind im Trockenen gut unterwegs», begründete der WM-Zweite. Im gleichen Atemzug räumte er aber auch ein: «Wir sind hier aber in Silverstone in England, und deshalb bin ich auf alles vorbereitet.»

2. Training, Silverstone

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:26,549 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:26,880

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:26,983

04. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:26,990

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27,150

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:27,202

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27,233

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:27,249

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:27,274

10. George Russell (GB), Mercedes, 1:27,294

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:27,372

12. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:27,381

13. Alex Albon (T), Williams, 1:27,645

14. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:27,732

15. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:27,743

16. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:27,745

17. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:27,809

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:27,813

19. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:27,916

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:28,122





1. Training, Silverstone

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:27,420 min

02. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:27,554

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:27,631

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27,729

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:27,738

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:27,794

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:27,858

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27,903

09. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:27,925

10. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:27,974

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:28,082

12. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:28,254

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:28,477

14. Oliver Bearman (DK), Haas, 1:28,536

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:28,590

16. Alex Albon (T), Williams, 1:28,649

17. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:28,735

18. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:29,078

19. Isack Hadjar (F), Red Bull Racing, 1:29,270

20. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:29,864