Mick Schumacher (Alpine): So lief sein Formel-1-Test

​Die jungen Rennfahrer Mick Schumacher und Jack Doohan haben für Alpine getestet. Natürlich betonen die Franzosen, das sei kein Stechen gewesen. Teamchef Bruno Famin verrät, wie es gelaufen ist.

Steht Mick Schumacher 2025 wieder in der Formel-1-Startaufstellung? Seine wohl einzige Chance heisst Alpine, und auch dort ist die Konkurrenz stramm.

Der neue Alpine-Sonderberater Flavio Briatore will unbedingt Carlos Sainz an die Seite von Pierre Gasly holen. Gasly sagt: «Von allen Kandidaten wäre mir Sainz natürlich der liebste, allein wegen seines Leistungsausweises.»

Aber auch die jungen Mick Schumacher (25) und Jack Doohan (21) glauben fest an ihre Chance. Der frühere Haas-GP-Pilot aus Deutschland und der australische Sohn der Motorrad-Rennlegende Mick Doohan haben auf der südfranzösischen Rennstrecke Circuit Paul Ricard bei Le Castellet einen zwei Jahre alten Alpine-Rennwagen bewegt.

Alpine-Teamchef Bruno Famin versucht, das nicht als Stechen darzustellen, aber natürlich war dieser Test ein Eignungstest, falls sich Carlos Sainz gegen Alpine entscheiden sollte.



Famin sagt: «Der Test ist für beide gut verlaufen, sie hatten ein vergleichbares Aufgabenprogramm und haben das beide gut gemacht.»



Aus deutscher Sicht die entscheidende Frage: Wie gross sind die Aussichten von Mick auf eine Rückkehr ins Formel-1-Startfeld? Famin lässt sich nicht in die Karten gucken: «Beide stehen auf der Liste, aber diese Liste ist noch ziemlich lang.»



Alpine kann die Leistungsfähigkeit von Schumacher und Doohan exakt einschätzen: Mick fährt in diesem Jahr für die Franzosen auch in der Langstrecken-WM, Doohan ist offiziell Reservist von Gasly und Esteban Ocon und sass hier in Silverstone im ersten freien Training im Auto.



Alles steht und fällt mit Carlos Sainz: Zieht er zu Alpine, ist der Weg für Mick verbaut. Entschliesst sich Sainz für ein anderes Team, wird Famin vor der Wahl stehen – Schumacher oder Doohan? Oder doch ein ganz anderer Fahrer? Ausgang unbestimmt.





3. Training, Silverstone

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:37,529 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:37,564

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37,714

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:38,139

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:38,393

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:38,454

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:38,654

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:38,940

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:39,284

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:39,340

11. Alex Albon (T), Williams, 1:39,603

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:39,700

13. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:39,702

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:39,820

15. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:40,242

16. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:40,430

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:40,539

18. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:40,823

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:41,785

20. Pierre Gasly (F), Alpine, keine Zeit





2. Training, Silverstone

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:26,549 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:26,880

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:26,983

04. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:26,990

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27,150

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:27,202

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27,233

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:27,249

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:27,274

10. George Russell (GB), Mercedes, 1:27,294

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:27,372

12. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:27,381

13. Alex Albon (T), Williams, 1:27,645

14. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:27,732

15. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:27,743

16. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:27,745

17. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:27,809

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:27,813

19. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:27,916

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:28,122





1. Training, Grossbritannien

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:27,420 min

02. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:27,554

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:27,631

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27,729

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:27,738

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:27,794

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:27,858

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27,903

09. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:27,925

10. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:27,974

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:28,082

12. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:28,254

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:28,477

14. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:28,536

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:28,590

16. Alex Albon (T), Williams, 1:28,649

17. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:28,735

18. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:29,078

19. Isack Hadjar (F), Red Bull Racing, 1:29,270

20. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:29,864