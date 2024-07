Lando Norris (McLaren/3.): Hat er Pole verschenkt?

​Drittbeste Zeit für den 24-jährigen Lando Norris im Abschlusstraining zum Grand Prix von Grossbritannien, der McLaren-Pilot ist hin- und hergerissen zwischen Freude über den McLaren-Speed und Ärger über seinen Fehler.

Startplatz 3 für Miami-Sieger Lando Norris im spannenden Qualifying zum britischen Formel-1-WM-Lauf. Der gegenwärtige WM-Zweite weiss: An diesem Tag wäre mehr drin gewesen. Entsprechend lang ist das Gesicht von Norris.

«Ich dachte eigentlich, dass ich hier gute Chancen auf die Pole habe, ganz besonders nach Bestzeit in Q2. Aber am Ende hat es nicht ganz gereicht. Aber ich darf mit Platz 3 nicht unzufrieden sein. Drei Briten in der Silverstone-Quali auf den ersten drei Rängen – wie cool ist das denn?»

«Respekt vor den Runden von George und Lewis, gut gemacht! Leider ein Fehler von mir im letzten Versuch in Kurve 14, also habe ich die Runde abgebrochen. Aber von Platz 3 und mit gutem Speed des McLaren sehe ich dem Rennen guter Dinge entgegen.»

Hätte es ohne den Fehler für die Pole gereicht? Lando: «Schwer zu sagen, aber mein Rückstand war da schon beträchtlich. Also wahrscheinlich eher nicht.»

«Ich höre, dass es am Sonntag erneut regnen könnte, aber das ist mir einerlei, wir sind bei allen Bedingungen flott dabei. Ich glaube, die Fans dürfen sich auf ein gutes Rennen freuen. George und Lewis sollen sich mal warm anziehen.»



«Der Speed von Mercedes hat mich nicht überrascht, die werden auch im Grand Prix stark sein. So wie schon vor einem Jahr hier. Wenn sie reifenschonend fahren können und ihren Vorderreifen Sorge tragen, dann wird es nicht einfach sein, sie zu schlagen.»



«Aber unser Renntempo an den vergangenen GP-Wochenenden war sehr gut. Daher gehe ich zuversichtlich ins Rennen.»





Qualifying, Silverstone

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:25,819 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:25,990

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:26,030

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:26,203

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:26,237

06. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:26,338

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:26,509

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:26,585

09. Alex Albon (T), Williams, 1:26,640

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:26,917

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27,097

12. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:27,175

13. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:27,269

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:27,867

15. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:27,949

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:32,431

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:32,905

18. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:34,557

19. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:38,348

20. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:39,804