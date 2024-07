Max Verstappen 2.: «Wir haben alles richtig gemacht»

​Platz 2 für Weltmeister Max Verstappen beim britischen Grand Prix auf dem Silverstone Circuit, Max muss sich lediglich Lewis Hamilton beugen. Max: «Ich bin sehr glücklich, wie das gelaufen ist.»

Fast hätte es geklappt mit dem 62. GP-Sieg für Max Verstappen, aber an diesem Tag stand ihm Lewis Hamilton vor der Sonne. Platz 2 in Silverstone also für den Red Bull Racing-Star, seine 107. Podestplatzierung in der Königsklasse. Verstappen rückte zum Schluss Leader Hamilton immer näher, Max auf harten Reifen, Hamilton auf abbauenden weichen Walzen, aber die Zielflagge kam dieses Mal für Verstappen ein paar Runden zu früh.

Dabei hatte es zu Beginn des packenden Traditions-GP gar nicht nach einem guten Ergebnis für den WM-Leader ausgesehen: Die Mercedes und die McLaren waren deutlich schneller. Aber am Ende des Grand Prix, nachdem Verstappen harte Reifen geholt hatte und sich auf die Jagd machte nach den vor ihm fahrenden Hamilton und Lando Norris (beide auf weichen Reifen), da war der gewohnte Speed von RBR auf einmal wieder da.

Verstappen schnappte sich unwiderstehlich Norris, der keinen Widerstand leistete, aber gegen Hamilton war nichts mehr zu machen. Max gibt nach dem Rennen zu: «Im ersten Teil des Grand Prix waren wir einfach nicht schnell genug, und ich verlor Boden. Es sah nicht gut aus, und mir ging durch den Kopf – womöglich werde ich hier nur Fünfter oder Sechster.»



«Aber dann haben wir in Sachen Reifenwechsel alles richtig gemacht, zuerst mit dem Wechsel auf Intermediates und auch später wieder beim Wechsel zurück auf Slicks. Das war beide Male punktgenau die richtige Runde, besser hätten wir das nicht machen können.»



«Es war auch korrekt, zum Schluss auf die harte Mischung zu wechseln, das war für mein Auto perfekt, und ich konnte es so richtig fliegen lassen.»



«Wenn du nach so einem tückischen Rennen am Ende Zweiter wirst, dann darfst du wirklich glücklich sein.»



«Zu Beginn des Rennens versuchte ich so gut es ging, das Tempo der Gegner mitzunehmen. Aber die waren verflixt schnell. Ich musste versuchen, mich nicht abhängen zu lassen, gleichzeitig konnte ich nicht zu viel riskieren, denn ich wollte auf keinen Fall neben der Bahn landen.»



«Bei solchen Mischverhältnissen ist es nicht immer schwarz und weiss, wann der richtige Zeitpunkt zum Wechseln ist. Die Bahn trocknete viel schneller ab als ich erwartet hätte. Aber wir haben da wirklich alles richtig gemacht heute, und das war der Schlüssel zum zweiten Platz.»







Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:22:27,095 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing,+1,465 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +7,547

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +12,429

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +47,318

06. Nico Hülkenberg (D), Haas, +55,722

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +56,569

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:03,577 min

09. Alex Albon (T), Williams, +1:08,387

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:19,303

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:28,960

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:30,153

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1 Runde

14. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1 Runde

15. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

16. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

17. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1 Runde

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

Out

George Russell (GB), Mercedes, Wasser-Kreislauf

Pierre Gasly (F), Alpine, Getriebe





WM-Stand (nach 12 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 255 Punkte

02. Norris 171

03. Leclerc 150

04. Sainz 146

05. Piastri 124

06. Pérez 118

07. Russell 111

08. Hamilton 110

09. Alonso 45

10. Stroll 23

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 20

13. Ricciardo 11

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

14. Albon 4

18. Ocon 3

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 373 Punkte

02. Ferrari 302

03. McLaren 295

04. Mercedes 221

05. Aston Martin 68

06. Racing Bulls 31

07. Haas 27

08. Alpine 9

09. Williams 4

10. Sauber 0