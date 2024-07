Was der Teaser über Brad Pitts Formel-1-Film verrät

Am Silverstone-Wochenende zeigten Formel 1, Apple und Warner Bros. erste Ausschnitte aus dem neuen Formel-1-Film mit Brad Pitt. Der kurze Teaser zeigt: Viel Racing, große Schauspieler-Namen und authentisches F1-Gefühl.

Formel 1 trifft Hollywood. Der von Apple und Warner Bros. produzierte Kinofilm über die Formel 1 (Titel schlicht: «F1») ist ab 25. Juni 2025 in den Kinos zu sehen. Nun gibt ein Teaser erste Einblicke.

Der Film handelt vom fiktiven Rennstall APX GP, der den anderen Teams hinterherfährt. Jungpilot Joshua Pierce (gespielt von Damson Idris) bekommt Unterstützung des ehemaligen Rennfahrers Sonny Hayes (Brad Pitt), der auf die Rennstrecke zurückkehrt.

Kurz vor Beginn des Silverstone-GP, bei dem Brad Pitt und Co auch wieder mit einer kompletten Filmcrew samt Hospitality für das fiktive Team vor Ort waren, veröffentlichte die Produzenten-Crew dann einen ersten Vorgeschmack auf den Film. In einem 1:45-minütigen Clip ist eine Gesprächsszene mit Brad Pitt erkennen, der klarmacht: Es geht darum, ein Auto zu bekommen, mit dem man kämpfen kann – ob nun sicher oder nicht, ist zweitrangig. Daraufhin sind einige knackige Racing-Szenen u.a. aus Silverstone und Spa zu sehen.

Viele der in diesem Teaser enthaltenen Szenen sind vor gut einem Jahr in Silverstone gedreht worden, auch Monza ist erkennbar. Vor einem Jahr standen zwei der Boliden im Silverstone-Grid, fuhren sogar einen Teil der Formation Lap mit. Die Fahrer sind auch bei der Hymne neben den echten Formel-1-Fahrern zu sehen. Auch im Fahrerlager von Silverstone wurde gedreht – mitten im normalen Geschehen des Rennwochenendes.

Weil die Filmcrew und ihre Darsteller komplett in den normalen Gang der Formel 1 eingebunden sind, einen eigenen Kommandostand in der Pitlane und eine eigene Garage haben und sich frei im realen Fahrerlager bewegen, wirken die Szenen authentisch, beinahe wie aus Drive to Survive – nur eben, dass es sich bei APX GP um ein fiktives Team handelt und die Szenen allesamt gespielt sind. Da anders als bei der Netflix-Serie mit großen Kamerakränen gearbeitet wird, ist die Crew im Fahrerlager nicht so eindeutig erkennbar. Das dürfte auch dabei helfen, das Geschehen so natürlich wie möglich einzufangen.

Ein für Formel-1-Fans vertrautes Gesicht ist neben den Schauspielern um Idris, Pitt und Javier Bardem zu sehen: Günther Steiner, voriges Jahr noch Teamchef von Haas. Der Italiener lehnt sich vom Kommandostand nach hinten, blickt in die Pitlane. Dieser Ausschnitt hat es in den Filmteaser geschafft.

Dass der Film sich authentisch nach Formel 1 anfühlt, dürfte auch an dem Berater-Team liegen, das «F1» unterstützt: Lewis Hamilton berät federführend, aber auch Expertinnen wie Bernie Collins unterstützen das Produktionsteam. Collins war Strategie-Ingenieurin bei Aston Martin und ist jetzt Expertin bei Sky.

Deutlich wird im Teaser: Im Film werden einige sehenswerte Racing-Szenen zu sehen sein. Dafür wurden die Boliden des fiktiven APX-GP-Teams auf echte Rennstrecken geschickt. Dabei schimmert die Bildsprache der Produzenten klar durch: Jerry Bruckheimer (u. a. Pearl Harbor und Fluch der Karibik) und Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick) stehen für actiongeladene Aufnahmen und dynamische Kameraperspektiven. Von einigen Perspektiven kann sich selbst die Formel 1 für die eigenen Übertragungen noch was abschauen.

