Ferrari: Chassis-Chef Enrico Cardile geht

Personalie bei Ferrari!

Am Montag nach dem Silverstone-Rennen gab Ferrari die Trennung vom Technischen Direktor im Chassis-Bereich, Enrico Cardile, bekannt.

In dem Statement der Scuderia heißt es: «Nach fast zwei Jahrzehnten bei Ferrari hat Cardile seine Kündigung eingereicht. Daher wird mit sofortigem Effekt und interimsweise die Chassis-Abteilung von Teamchef Frédéric Vasseur geleitet werden. Alle bei der Scuderia Ferrari HP danken Enrico für seine harte Arbeit über all die Jahre.» Der Chef höchstselbst übernimmt also erst mal.

Die französische L’Equipe hatte unter der Woche bereits berichtet, dass Cardile Ferrari verlassen und zu Aston Martin gehen wird. Das Team aus Silverstone hatte Anfang vergangener Woche die Verpflichtung von Andy Cowell als CEO bekanntgegeben, dem Cardile folgen soll. Cowell war früher bei Mercedes Motorenchef.

Nun also der Vollzug seines Ausstiegs bei Ferrari. Möglich, dass der Schritt zu Aston Martin also bald folgt.

Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:22:27,095 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing,+1,465 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +7,547

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +12,429

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +47,318

06. Nico Hülkenberg (D), Haas, +55,722

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +56,569

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:03,577 min

09. Alex Albon (T), Williams, +1:08,387

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:19,303

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:28,960

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:30,153

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1 Runde

14. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1 Runde

15. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

16. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

17. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1 Runde

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

Out

George Russell (GB), Mercedes, Wasser-Kreislauf

Pierre Gasly (F), Alpine, Getriebe

WM-Stand (nach 12 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 255 Punkte

02. Norris 171

03. Leclerc 150

04. Sainz 146

05. Piastri 124

06. Pérez 118

07. Russell 111

08. Hamilton 110

09. Alonso 45

10. Stroll 23

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 20

13. Ricciardo 11

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

14. Albon 4

18. Ocon 3

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 373 Punkte

02. Ferrari 302

03. McLaren 295

04. Mercedes 221

05. Aston Martin 68

06. Racing Bulls 31

07. Haas 27

08. Alpine 9

09. Williams 4

10. Sauber 0