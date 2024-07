McLaren und Lando Norris: Immer wieder Fehler

​Überschäumende Freude bei Mercedes nach dem Silverstone-Sieg von Lewis Hamilton. Gedrückte Stimmung bei McLaren und Lando Norris – denn ein möglicher Sieg ist ihnen durch die Lappen gegangen. Erneut.

Selten haben wir einen Formel-1-Fahrer erlebt, der sich über einen Podestplatz beim Heim-GP in Silverstone weniger gefreut hat. Lando Norris war mit sich und der McLaren-Rennstrategie beim britischen Grand Prix sichtlich unzufrieden.

Der Miami-GP-Sieger knirschte: «Ich muss mir vorwerfen, heute nicht die richtigen Entscheidungen getroffen zu haben. Und ich hasse es, mich immer wieder in der gleichen Situation wiederzufinden, nach einem Einsatz sagen zu müssen, dass ich nicht gut genug gewesen bin. Wir haben auch in Silverstone zeigen können, dass der McLaren ein tolles Auto ist. Aber wir konnten das nicht in ein perfektes Ergebnis umsetzen.»

Der langjährige Formel-1-Fahrer und heutige Sky-GP-Experte Martin Brundle legt den Finger dorthin, wo es wehtut: «McLaren und Norris haben die Strategie gleich aus zwei Gründen versemmelt. Als Lando in Runde 39 hereinkam, eine Runde später als Hamilton, Verstappen und Piastri, da konnte er auf feuchtem Platz an der Box nicht punktgenau anhalten, daraus resultierte ein langsamerer Halt.» So ging die Führung verloren an Hamilton.

Brundle weiter: «Um die Dinge noch schlimmer zu machen, fragte ihn das Team, ob er sich gegen Max Verstappen auf frischen harten Reifen absichern wolle oder gegen Lewis auf gebrauchten weichen Walzen.»



«Das fand ich höchst merkwürdig, wo doch McLaren für beide Fahrer zwei frische Sätze der mittelharten Pirelli bereitgelegt hatte. Norris entschied sich letztlich für die weichen Reifen, aber bei der Faktenlage dürfte das gar nicht seine Entscheidung sein.» Mit den harten Reifen konnte Verstappen dann an Norris vorbeigehen.



McLaren patzte auch mit Piastri: Der junge Australier wurde im ersten Teil des Rennens eine Runde zu lange auf der Bahn gelassen. Im letzten Teil des spannenden WM-Laufs zeigte er auf den mittelharten Reifen eindrucksvollen Speed.



McLaren-CEO Zak Brown fasst zusammen: «Rückblickend sind alle immer die Superschlauen, aber Tatsache ist – wir hätten mit beiden Piloten dieses Rennen gewinnen können.»







Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:22:27,095 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing,+1,465 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +7,547

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +12,429

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +47,318

06. Nico Hülkenberg (D), Haas, +55,722

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +56,569

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:03,577 min

09. Alex Albon (T), Williams, +1:08,387

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:19,303

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:28,960

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:30,153

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1 Runde

14. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1 Runde

15. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

16. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

17. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1 Runde

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

Out

George Russell (GB), Mercedes, Wasser-Kreislauf

Pierre Gasly (F), Alpine, Getriebe





WM-Stand (nach 12 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 255 Punkte

02. Norris 171

03. Leclerc 150

04. Sainz 146

05. Piastri 124

06. Pérez 118

07. Russell 111

08. Hamilton 110

09. Alonso 45

10. Stroll 23

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 20

13. Ricciardo 11

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

14. Albon 4

18. Ocon 3

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 373 Punkte

02. Ferrari 302

03. McLaren 295

04. Mercedes 221

05. Aston Martin 68

06. Racing Bulls 31

07. Haas 27

08. Alpine 9

09. Williams 4

10. Sauber 0