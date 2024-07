Ingenieur Peter Bonnington: «Hatte was im Auge»

Nicht nur der siebenfache Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton weinte nach seinem emotionalen Sieg in Silverstone. Auch sein langjähriger Renningenieur Peter «Bono» Bonnington war zu Tränen gerührt.

946 Tage musste Lewis Hamilton auf seinen 104. GP-Sieg warten, und ausgerechnet vor heimischer Kulisse schrieb der siebenmalige Champion aus dem Mercedes-Team mit seinem neunten Sieg auf dem Silverstone Circuit Geschichte. Kein anderer GP-Pilot hat zuvor so viele GP-Siege auf dem gleichen Rundkurs eingefahren.

Hamilton vergoss Freudentränen, genauso wie sein Renningenieur Peter «Bono» Bonnington, der mit aufs Podest durfte. Danach stellte er sich den Fragen von «Sky Sports F1» und scherzte: «Ich würde es nicht weinen nennen, ich hatte da was im Auge.»

Der 49-Jährige schwärmte: «Dieser Sieg ist sehr emotional, denn es ist schon sehr lange her, seit wir davor zusammen einen ersten Platz gefeiert haben. Und wir haben zusammen sehr hart gearbeitet, um wieder ganz oben auf dem Podest zu stehen. Wir haben Babyschritte gemacht, und davon waren viele nötig.»

Entscheidend sei dabei das Feedback des Rekord-GP-Siegers gewesen, verriet der Brite. «Wir wussten dadurch, was wir am Auto korrigieren mussten, und wir schafften es, im letzten Stint das Auto in ein wirklich gutes Arbeitsfenster zu bringen, sodass er Gas geben konnte. Wir wussten, dass der Vorderreifen die Schwachstelle sein würde, deshalb drehte sich alles darum, diesen zu schonen, und das hat er hervorragend gemacht.»

«Man kann sich darauf verlassen, dass Lewis das Reifenmanagement richtig hinbekommt», lobte Bonnington, und gestand: «Ich würde nicht sagen, dass ich keine Zweifel daran hatte, dass Lewis vor Max Verstappen bleiben würde. Aber als er mir gesagt hat, ich soll die Klappe halten, wusste ich, dass es gut läuft.»

Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:22:27,095 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing,+1,465 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +7,547

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +12,429

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +47,318

06. Nico Hülkenberg (D), Haas, +55,722

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +56,569

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:03,577 min

09. Alex Albon (T), Williams, +1:08,387

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:19,303

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:28,960

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:30,153

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1 Runde

14. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1 Runde

15. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

16. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

17. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1 Runde

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

Out

George Russell (GB), Mercedes, Wasser-Kreislauf

Pierre Gasly (F), Alpine, Getriebe





WM-Stand (nach 12 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 255 Punkte

02. Norris 171

03. Leclerc 150

04. Sainz 146

05. Piastri 124

06. Pérez 118

07. Russell 111

08. Hamilton 110

09. Alonso 45

10. Stroll 23

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 20

13. Ricciardo 11

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

14. Albon 4

18. Ocon 3

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 373 Punkte

02. Ferrari 302

03. McLaren 295

04. Mercedes 221

05. Aston Martin 68

06. Racing Bulls 31

07. Haas 27

08. Alpine 9

09. Williams 4

10. Sauber 0