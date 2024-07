Nico Hülkenberg: «Damit hat keiner gerechnet»

Im jüngsten Formel-1-Kräftemessen auf dem Silverstone Circuit hat Nico Hülkenberg seine Glanztat von Spielberg wiederholt: Mit einem weiteren sechsten Platz bescherte er dem Haas-Team wichtige WM-Zähler.

Während sein künftiger Brötchengeber Sauber weiterhin auf die ersten WM-Zähler des Jahres warten muss, sammelt Nico Hülkenberg weiterhin fleissig wichtige Punkte für den Rennstall von Gene Haas. Wie schon in Spielberg schaffte es der Deutsche auch in Silverstone als Sechster ins Ziel.

Die weiteren acht Punkte bringen das US-Team in der Konstrukteurswertung bis auf vier Punkte an das sechstplatzierte Racing Bulls Team heran. Der 36-Jährige gestand nach dem Rennen: «Damit hat natürlich keiner gerechnet, als wir in das Jahr gestartet sind, das hat unsere Erwartungen also übertroffen.»

«Allerdings hängt es wohl auch ein bisschen von der Strecke ab, wie das Kräfteverhältnis ausfällt. Aber wir haben einen sehr guten Job gemacht und diese Saison war bisher eine tolle Comeback-Story», fügte der Le Mans-Sieger von 2015 an.

Der aktuelle WM-Elfte wird das Haas-Team verlassen, um bei Sauber sein Comeback zu geben. Mit dem Schweizer Rennstall, der ab 2026 als Audi-Werksteam antreten wird, hat er ein mehrjähriges Abkommen geschlossen.

Vom früheren GP-Teambesitzer Eddie Jordan gibt es ein dickes Lob für Hülkenberg. In seinem «Formula For Success»-Podcast erklärt der 76-jährige Ire: «Wir dürfen nicht vergessen, was Nico Hülkenberg geleistet hat. Wenn man bedenkt, was er schon alles getan hat – er war bei Force India, dann gewann er Le Mans und war dann zwei Jahre nicht mehr als Stammfahrer dabei, bevor er zurückgekommen ist. Nun wird er das Zugpferd im künftigen Audi-Programm. Und wir wünschen ihm, dass er erfolgreich sein wird.»

Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:22:27,095 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing,+1,465 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +7,547

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +12,429

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +47,318

06. Nico Hülkenberg (D), Haas, +55,722

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +56,569

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:03,577 min

09. Alex Albon (T), Williams, +1:08,387

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:19,303

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:28,960

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:30,153

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1 Runde

14. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1 Runde

15. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

16. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

17. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1 Runde

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

Out

George Russell (GB), Mercedes, Wasser-Kreislauf

Pierre Gasly (F), Alpine, Getriebe





WM-Stand (nach 12 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 255 Punkte

02. Norris 171

03. Leclerc 150

04. Sainz 146

05. Piastri 124

06. Pérez 118

07. Russell 111

08. Hamilton 110

09. Alonso 45

10. Stroll 23

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 20

13. Ricciardo 11

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

14. Albon 4

18. Ocon 3

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 373 Punkte

02. Ferrari 302

03. McLaren 295

04. Mercedes 221

05. Aston Martin 68

06. Racing Bulls 31

07. Haas 27

08. Alpine 9

09. Williams 4

10. Sauber 0