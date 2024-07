Fred Vasseur: «Auto war nicht einfach zu fahren»

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur will das jüngste Formtief von Charles Leclerc nicht überbewerten. Der Franzose stellt klar: «Wir dürfen keine pauschalen Schlüsse ziehen, vielmehr müssen wir alles genau analysieren.»

Für Charles Leclerc läuft es derzeit nicht nach Wunsch. Nachdem der Monegasse bei seinem Heimrennen in Monte Carlo den langersehnten Sieg feiern konnte, punktete er nur nur noch zwei Mal: In Spanien wurde er Fünfter und holte zehn WM-Zähler. In Österreich sammelte er im Sprint als Siebter noch einmal zwei WM-Zähler. Im GP auf dem Red Bull Ring ging er als Elfter leer aus. Und auch das jüngste Kräftemessen in Silverstone beendete Leclerc als Vierzehnter ausserhalb der Top-10.

Teamchef Fred Vasseur wurde am Rande des Traditionskurses auf die schwache Form des 26-Jährigen angesprochen. Und er erklärte: «Wir dürfen keine pauschalen Schlüsse aus dem Geschehenen ziehen, vielmehr müssen wir alles genau analysieren.»

Mit ein Grund, warum Leclerc am Samstag bereits im Q2 hängengeblieben war: Der aktuelle WM-Dritte war am Freitag noch mit dem neuen Unterboden unterwegs, nach den ersten beiden Trainings rüstete der älteste GP-Rennstall der Welt wieder auf die alte Version zurück.

«Ich denke, dass das Auto in den vergangenen beiden Rennen wirklich nicht einfach zu fahren war. Und es forderte viel von den Fahrern, ganz besonderes am Samstag. Charles war am Freitag auch noch mit dem neuen Paket unterwegs, am Samstag musste er dann ins Auto steigen und das FP3 im Nassen und dann das Qualifying in einem Auto bestreiten, in dem er zuvor noch nicht Gas gegeben hatte.»

«Trotzdem war er im Q2 bis zum Fehler in der 13. Kurve sehr gut unterwegs, tatsächlich war er bis zu diesem Schnitzer auch schneller als George Russell unterwegs. Aber klar, wir sind am Limit mit dem Auto und dann kamen noch die schwierigen Bedingungen dazu. Und wir haben auch mehr Fehler gemacht. Denn wenn man mal einen schlechten Lauf hat, dann hat man das Gefühl, dass man etwas kompensieren muss – und das ist ein Fehler, den nicht nur die Fahrer machen, sondern auch das Team. Denn man kann einen Fehler nicht kompensieren», ergänzte Vasseur.

«Wenn du am Limit bist, muss alles stimmen, wenn etwas nicht so gut ist, kannst du dich auch nicht verbessern. Und wir mussten eine gewagtere Strategie im Rennen verfolgen, denn er kam beim Start zwar gut weg, aber danach hing er hinter Lance Stroll fest und verlor 10 Sekunden. Da wussten wir, dass wir etwas wagen mussten, um den Anschluss wieder zu finden. Und das war vielleicht Teil des Problems», verriet Vasseur weiter.

Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:22:27,095 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing,+1,465 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +7,547

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +12,429

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +47,318

06. Nico Hülkenberg (D), Haas, +55,722

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +56,569

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:03,577 min

09. Alex Albon (T), Williams, +1:08,387

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:19,303

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:28,960

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:30,153

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1 Runde

14. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1 Runde

15. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

16. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

17. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1 Runde

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

Out

George Russell (GB), Mercedes, Wasser-Kreislauf

Pierre Gasly (F), Alpine, Getriebe





WM-Stand (nach 12 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 255 Punkte

02. Norris 171

03. Leclerc 150

04. Sainz 146

05. Piastri 124

06. Pérez 118

07. Russell 111

08. Hamilton 110

09. Alonso 45

10. Stroll 23

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 20

13. Ricciardo 11

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

14. Albon 4

18. Ocon 3

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 373 Punkte

02. Ferrari 302

03. McLaren 295

04. Mercedes 221

05. Aston Martin 68

06. Racing Bulls 31

07. Haas 27

08. Alpine 9

09. Williams 4

10. Sauber 0