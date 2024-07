Zeitplan Ungarn-GP: Internet-Häme wegen Zementstaub

​Immer wieder ist das GP-Wochenende von Ungarn Rahmen für teils skurrile Geschichten aus der Formel 1. Hitze ist immer wieder ein Thema, aber 2019 ärgerten sich die Piloten über Staub.

Ein grosses Thema an diesem Wochenende auf dem Hungaroring wird die Hitze sein: Bei unserer Ankunft am 17. Juli kletterte der Höchstwert auf 38 Grad, hochsommerlich heiss wird es bleiben. 2019 kam zur Hitze auch noch ein Motorschaden beim Wagen des Schweizer Formel-2-Fahrers Ralph Boschung, und das hatte Folgen.

Das dritte freie Formel-1-Training zum Ungarn-GP musste gekürzt werden. Ralph Boschung hatte eine monumentale Ölspur gelegt, die Streckenposten sauten die Piste mit Zementstaub ein.

Als die Grand-Prix-Renner endlich zum dritten freien Training auf die Bahn gingen und durch das Bindemittel fuhren, zogen die Boliden meterhohe Staubschwaden hinter sich her. Das war mindestens so übel wie jene Gischt, welche Formel-1-Autos bei Regen erzeugen, und gesundheitsfördernd war es vermutlich auch nicht, durch diesen Staub zu fahren.

Die Häme im Internet war gross. Viele Fans fragten sich: Hat die Formel 1 mit ihrer ganzen Technik auf Raum- und Luftfahrt-Niveau hier nichts Besseres zu bieten als ollen Zementstaub, den ungarische Streckenposten auf die Bahn schütten? Ist der Grand-Prix-Sport da nicht ein wenig in den 50er Jahren steckengeblieben?



Natürlich waren diese ungewöhnlichen Bilder vom Hungaroring auch beim damaligen Rennleiter Michael Masi ein Thema, als sich der Australier zur Nachbesprechnung des WM-Laufs mit einigen Journalisten zusammensetzte.



Masi erläuterte: «Auch wenn es im Fernsehen ziemlich übel ausgesehen hat – derzeit ist Zementstaub tatsächlich die beste Lösung, vor allem, wenn das Bindemittel mit grossen Bürsten in den Belag gerieben werden muss. Zementstaub ist in solchen Fällen auf der ganzen Welt das übliche Gegenmittel, für eine ganze Weile schon. Ich habe bislang keine andere Lösung gesehen, die so nachhaltig wirkt.»



«Ja, auch ich fand die Staubwolken zu Beginn enorm, aber dann haben wir erlebt, dass die Piste von den ständig darüberfahrenden Autos schnell gereinigt worden ist. Am Ende fuhr Lewis Hamilton zwei Sekunden schneller als am Freitag.»



«Vom Kurveneingang an war da eine Ölspur, die war fast eine Wagenbreite gross, die ging dann durch die ganze Kurve weiter, über den Randstein und noch weiter. Ich habe versucht, so viele Fachleute wie möglich an jene Stelle zu beordern, damit wir möglichst flink vorankommen. Ich wollte sicherstellen, dass die Piste so bald als möglich befahrbar wird. Die Ungarn haben gute Arbeit geleistet, wenn ich mir vor Augen führe, wie viel Öl lag. Wir standen unter einem gewissen Zeitdruck, und ich bin froh, wie das am Ende gelöst worden ist.»



Die Rennfahrer hoffen 2024 auf weniger Schwierigkeiten, auch wenn der Zementstaub noch immer bereitsteht. Hier finden Sie den kompletten Zeitplan.





Zeitplan Grosser Preis von Ungarn

Donnerstag, 18. Juli

13.45–14.00: Pisteninspektion

14.00–15.00: Highspeed-Test Safety-Car und Medical-Car

14.30–15.35: Pressekonferenz Formel 1-Fahrer

15.00–15.30: Dreharbeiten für F1-Film

15.30–16.15: F1 Experiences Pit Lane Walk

15.30–17.00: F1 Experiences Track Tour & Trophy Photo

16.15–19.15: Pit Lane Walk Dreitages-Kartenbesitzer



Freitag, 19. Juli

08.15–08.55: Dreharbeiten für F1-Film

09.05–09.20: Pisteninspektion und Safety Car-Test

09.55–10.40: Training Formel 3

11.05–11.50: Training Formel 2

12.00–13.00: Formel 1 Fahrzeugpräsentation

12.00–13.00: Paddock Club Pit Lane Walk

12.00–13.00: Paddock Club Track Tour

12.30–13.00: Dreharbeiten für F1-Film

13.00–13.15: Pisteninspektion

13.30–14.30: Erstes Training Formel 1

14.40–14.50: Dreharbeiten für F1-Film

15.05–15.35: Qualifying Formel 3

15.30–16.30: Pressekonferenz Teamchefs

16.00–16.30: Qualifying Formel 2

16.40–16.50: Pisteninspektion

17.00–18.00: Zweites Training Formel 1

18.10–18.30: Dreharbeiten für F1-Film

18.35–19.20: Training Porsche Supercup

19.30–19.45: Dreharbeiten für F1-Film

19.45–20.15: Paddock Club Track Tour

19.45–20.15: Paddock Club Pit Lane Walk



Samstag, 20. Juli

08.20–08.50: Dreharbeiten für F1-Film

09.00–09.15: Pisteninspektion und Safety Car-Test

09.50–10.35: Sprintrennen Formel 3 (19 Runden oder 40 Minuten)

10.40–11.10: Formel 1 Boxenstopptraining

11.20–11.50: Qualifying Porsche Supercup

12.00–12.10: Dreharbeiten für F1-Film

12.10–12.20: Pisteninspektion

12.30–13.30: Drittes Training Formel 1

14.15–15.05: Sprintrennen Formel 2 (28 Runden oder 45 Minuten)

15.10–15.40: Paddock Club Track Tour

15.10–15.40: Paddock Club Pit Lane Walk

15.40–15.50: Pisteninspektion

16.00–17.00: Qualifying Formel 1

17.00–18.00: Pressekonferenz Qualifying

17.10–17.30: Dreharbeiten für F1-Film

17.30–18.30: Paddock Club Track Tour

17.30–18.30: Paddock Club Pit Lane Walk

17.50–20.00: Strecke offen für F1-Ticketbesitzer

18.30–19.30: F1 Experiences Champions Club Grid Walk und Trophy-Foto



Sonntag, 21. Juli

07.35–07.50: Pisteninspektion und Safety Car-Test

08.25–09.15: Hauptrennen Formel 3 (24 Runden oder 45 Minuten)

09.25–09.35: Dreharbeiten für F1-Film

10.05–11.10: Hauptrennen Formel 2 (37 Runden oder 60 Minuten)

11.20–11.40: Dreharbeiten für F1-Film

12.05–12.40: Rennen Porsche Supercup (16 Runden oder 30 Minuten)

12.55–13.35: Global Partner Track Tour

12.55–13.55: Paddock Club Pit Lane Walk

13.00–13.30: Fahrerparade

13.35–13.55: Dreharbeiten für F1-Film

14.00–14.10: Pisteninspektion

14.46–14.48: Nationalhymne

15.00–17.00: Grand Prix von Ungarn (70 Runden oder 120 Minuten)