Max Verstappen: «Wie nah können wir dran sein?»

Formel-1-Champion Max Verstappen sprach am Rande des Hungaroring über das neueste Upgrade von Red Bull Racing. Das Weltmeister-Team hofft, damit wieder an die Spitze zurückkehren zu können.

Sieben Siege konnte Max Verstappen in den bisherigen zwölf Grands Prix der Saison einfahren, zuletzt triumphierte aber die Konkurrenz: In Österreich musste er sich nach einer Kollision mit Lando Norris mit dem fünften Platz begnügen. Der lachende Dritte war George Russell, der sich den zweiten GP-Triumph seiner Karriere sicherte.

In Grossbritannien musste er den ersten Platz Lokalmatador Lewis Hamilton überlassen, der siebenfache Champion beendete mit dem Sieg eine lange Durststrecke. Verstappen betrieb Schadensbegrenzung und kam als Zweiter ins Ziel. In Ungarn hofft er auf das Upgrade, das sein Red Bull Racing Team für den 13. WM-Lauf dabei hat.

Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko erklärte dazu in seiner exklusiven SPEEDWEEK.com-Kolumne: «Sicher ist: Das Update muss greifen, denn wir sind in der Basis derzeit hinter McLaren – und wenn man das England-Rennen betrachtet, auch hinter Mercedes.»

Verstappen sieht das genauso. Er sagt im Fahrerlager von Ungarn: «Die Frage ist nicht, wie nah McLaren und Mercedes an uns sein werden. Man muss das umkehren und fragen: Wie nah können wir dran sein? Wir hatten in den vergangenen beiden Rennen nicht das schnellste Auto und ich erwarte auch nicht, dass es jetzt plötzlich anders sein wird.»

«Natürlich haben wir das Update dabei, und das ist etwas grösser als alles, was wir in diesem Jahr bisher ans Auto gebracht haben. Es ist ein wichtiges Wochenende für alle, denn ich weiss nicht, wie die restliche Saison ausfallen wird, sollten die Neuerungen keinen guten Zeitgewinn bringen. Aber ich weiss natürlich auch nicht, was die anderen Teams dabei haben werden. Wir fokussieren uns auf uns selbst und hoffen, dass die neuen Teile uns einen guten Fortschritt bringen werden. Sagen kann ich das aber erst, wenn ich sie ausprobiert habe.»

WM-Stand (nach 12 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 255 Punkte

02. Norris 171

03. Leclerc 150

04. Sainz 146

05. Piastri 124

06. Pérez 118

07. Russell 111

08. Hamilton 110

09. Alonso 45

10. Stroll 23

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 20

13. Ricciardo 11

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

14. Albon 4

18. Ocon 3

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 373 Punkte

02. Ferrari 302

03. McLaren 295

04. Mercedes 221

05. Aston Martin 68

06. Racing Bulls 31

07. Haas 27

08. Alpine 9

09. Williams 4

10. Sauber 0