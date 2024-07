Lando Norris: «Das wird die grösste Herausforderung»

Lando Norris beendete den Trainingsfreitag auf dem Hungaroring als Schnellster. Der 24-jährige Brite aus dem McLaren-Team erklärte hinterher, worauf es im Qualifying und Rennen ankommen wird.

Lando Norris startete am Trainingsfreitag auf dem Hungaroring gemütlich ins Budapest-Wochenende. Der McLaren-Star drehte in der ersten Session 26 Runden und belegte am Ende den sechsten Platz. Er blieb knapp eine halbe Sekunde langsamer als Carlos Sainz, der die Trainingsstunde als Schnellster abschloss.

Am Nachmittag drehte Norris auf, er legte die 4,381 km lange Runde 24 Mal zurück und war am Ende mit 1:17,788 min der Einzige, der die 1:18er-Marke durchbrach. Der Tagesschnellste blieb 0,243 sec schneller als WM-Leader Max Verstappen im Red Bull Racing-Renner.

So richtig glücklich sah Norris aber nicht aus, als er nach getaner Arbeit vor die Kameras trat. «Ich habe das Gefühl, dass der Speed da ist, aber nun geht es darum, diesen auch dann zu zeigen, wenn man ihn braucht», erklärte er, und fügte an: «In einer idealen Welt hast du ein schnelles Auto, das einfach zu fahren ist, aber es ist öfter der Fall, dass du ein schnelles Auto hast, das etwas mehr am Limit und damit schwieriger zu fahren ist.»

«Dann musst du etwas mit der Balance rumspielen, um es so hinzubekommen, wie du es willst. Da geht es stark um die persönlichen Präferenzen. Es hat sich gut angefühlt, aber ich würde mir wünschen, dass ich mich noch ein bisschen wohler fühle, damit ich nicht nur eine Runde am Tag liefern kann, die stark ist», fügte der WM-Zweite an.

Mit Blick aufs Rennen erklärte Norris auch: «Die Hitze wird am Rennsonntag eine Herausforderung für uns alle. Wichtig ist, dass man nicht dehydriert und genug trinkt. Es ist auch mental anspruchsvoll, körperlich war es nicht so anstrengend, wie es sich normalerweise hier anfühlt. Man schwitzt einfach und verliert Energie. Für uns ist die grösste Herausforderung aber, fehlerfrei zu bleiben.»

2. Training, Hungaroring

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:17,788 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18,031

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:18,185

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:18,255

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:18,294

06. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:18,315

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:18,363

08. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:18,371

09. Alex Albon (T), Williams, 1:18,514

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:18,519

11. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:18,586

12. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:18,611

13. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:18,618

14. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:18,754

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:18,791

16. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18,888

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19,179

18. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:19,286

19. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:19,606

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:20,067





1. Training, Budapest

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:18,713 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18,989

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:19,011

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:19,137

05. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:19,180

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:19,211

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:19,249

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:19,260

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19,265

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:19,287

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:19,440

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:19,578

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:19,686

14. Alex Albon (T), Williams, 1:19,794

15. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:19,804

16. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:19,885

17. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:19,976

18. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:20,023

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:20,295

20. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:20,371