Lewis Hamilton über Max Verstappen: «Haarsträubend»

​Mercedes-Star steigt zum 200. Mal in seiner Formel-1-Karriere aufs Siegerpodest: Platz 3 auf dem Hungaroring, nach einem grandiosen Zweikampf mit seinem alten WM-Rivalen Max Verstappen.

Nach dem fabelhaften Sieg in Silverstone erneut eine ganz starke Vorstellung von Lewis Hamilton – gegen McLaren war zwar nichts zu machen, aber der siebenfache Formel-1-Weltmeister ist in Ungarn «best of the rest», als Drittplatzierter, es ist seine 200. Podestplatzierung nach einem Grand Prix.

Der 39-jährige Engländer zeigte eine rauflustige Fahrt, alleine, wie er sich gegen den schnelleren Verstappen zur Wehr setzte, war für die Zuschauer das Eintrittsgeld wert, er ist mit seiner Darbietung nach dem Rennen sichtlich zufrieden.

Der 104-fache GP-Sieger erzählt über sein Rennen: «Zunächst mal herzliche Gratulation an McLaren. Das ist meine erste Familie in der Formel 1 gewesen, und es freut mich sehr, dass sie wieder an der Spitze herumgeigen. Gratulation auch an Oscar, der in dieser Saison konstant starke Leistungen zeigt und vollauf verdient nun seinen ersten Grand Prix gewonnen hat. Es war klar, dass es nur eine Frage der Zeit sein würde, bis das passiert.»

«Letztlich hat uns heute der Speed gefehlt, um ein Wörtchen um den Sieg mitzureden. Und ganz ehrlich, auch Max im Auto von Red Bull Racing war eigentlich zu schnell für uns. Ich konnte im ersten Teil des Rennens so halbwegs folgen. Das war eine knifflige Aufgabe – das dafür notwendige Tempo zu zeigen, aber gleichzeitig den Reifen Sorge zu tragen.»



«Und das Duell mit Max haben alle sehen können, es war ein wenig haarsträubend. Aber das ist Rennsport. Der Tempo-Unterschied in gewissen Streckenpassagen war unfassbar, und da weisst du als Fahrer, dass du nun vor einer ziemlich schwierigen Aufgabe stehst. Vor allem im letzten Pistenteil war Max viel schneller, auch McLaren war da überragend schnell.»



Zur Kollision mit Max meint Lewis: «Er griff von ziemlich weit hinten an, und ich sah ich heranfliegen. Er tauchte an die Innenseite, mit rauchenden Reifen, ich blieb auf meiner Linie, und dann hat es gerumpelt. Für mich ist das ein Rennzwischenfall, wie er halt bei einem solchen Zweikampf vorkommen kann.»





Ungarn-GP, Hungaroring

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:38:01,989 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +2,141 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +14,880

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,686

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,349

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +23,073

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +39,792

08. George Russell (GB), Mercedes, +42,368

09. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:17,259 min

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:17,976

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:22,460

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1 Runde

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

14. Alex Albon (T), Williams, +1

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

18. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Hydraulikdefekt





WM-Stand (nach 13 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 265 Punkte

02. Norris 189

03. Leclerc 162

04. Sainz 154

05. Piastri 149

06. Hamilton 125

07. Pérez 124

08. Russell 116

09. Alonso 45

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 11

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

14. Albon 4

18. Ocon 3

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 389 Punkte

02. McLaren 338

03. Ferrari 322

04. Mercedes 241

05. Aston Martin 69

06. Racing Bulls 33

07. Haas 27

08. Alpine 9

09. Williams 4

10. Sauber 0