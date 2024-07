Lewis Hamilton zu Verstappen: «Keine Feindseligkeit»

​Knallhartes Duell beim Ungarn-GP zwischen den alten WM-Rivalen Lewis Hamilton und Max Verstappen – einschliesslich Kollision. Der Engländer ist ganz entspannt: «Es gibt keinen Grund für Feindseligkeit.»

Wieder einmal haben zwei herausragende Formel-1-Rennfahrer das gleiche Stück Asphalt für sich beansprucht: Der Zweikampf zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen in der Schlussphase des Grossen Preises von Ungarn hat die Fans von den Sitzen gerissen.

Es liegt in der Natur der Sache, dass der eine Champion dem anderen Champion die Schuld für die Kollision in die Schuhe schiebt. Die FIA-Regelhüter sahen sich das genauer an und kamen zum Schluss – da gebührt keinem der beiden der Schwarze Peter, daher auch keine Strafe.

Lewis Hamilton blickt auf das packende Duell so zurück: «Wir haben einen Gegner überrundet, dann kamen wir zur Bremszone von Kurve 1 und ich habe meine Linie verteidigt. Gleichzeitig habe ich aber auch an der Innenseite genügend Raum gelassen. Max hat dann die Reifen blockiert, es kam zur Kollision – für mich ist das ein klassischer Rennzwischenfall.»

«Es ist leicht, bei einem solch intensiven Duell einen Fehler zu machen, es gibt für mich keinen Grund für Feindseligkeit. Auch wenn er das vielleicht anders sieht.»



«Was Mercedes angeht, so hat das Rennen in Ungarn klargemacht: Vor allem bei heissem Wetter können wir das Tempo unserer Gegner auf die Dauer nicht mitgehen. Im ersten Rennteil war ich erstaunt, wie leicht es mir fällt, mich hinter Max zu halten. Da habe ich mir Chancen ausgerechnet.»



«Aber später lief es auf den harten Reifen nicht so gut. Die Position gegen Max haben wir nur deshalb erlangt, weil wir ihn unterschnitten haben. Das hat den Unterschied ausgemacht.»



Lewis Hamilton hat in Ungarn seine 200. Podestplatzierung in der Königsklasse erreicht.





Ungarn-GP, Hungaroring

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:38:01,989 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +2,141 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +14,880

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,686

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,349

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +23,073

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +39,792

08. George Russell (GB), Mercedes, +42,368

09. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:17,259 min

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:17,976

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:22,460

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1 Runde

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

14. Alex Albon (T), Williams, +1

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

18. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Hydraulikdefekt





WM-Stand (nach 13 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 265 Punkte

02. Norris 189

03. Leclerc 162

04. Sainz 154

05. Piastri 149

06. Hamilton 125

07. Pérez 124

08. Russell 116

09. Alonso 45

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 11

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

14. Albon 4

18. Ocon 3

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 389 Punkte

02. McLaren 338

03. Ferrari 322

04. Mercedes 241

05. Aston Martin 69

06. Racing Bulls 33

07. Haas 27

08. Alpine 9

09. Williams 4

10. Sauber 0