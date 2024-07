Skurriler Talisman von Ungarn-Sieger Oscar Piastri

Ein 5-Euro-Schein, den er von einem Fan geschenkt bekommen hatte, wurde zum Glücksbringer für Ungarn-Sieger Oscar Piastri. Jetzt wendet sich der Australier per Social-Media-Botschaft an den Fan in Budapest.

Beim Großen Preis von Ungarn in Budapest am Wochenende holte Oscar Piastri seinen ersten Rennsieg in der Formel 1 – und bedankte sich für den skurrilen Glücksbringer, den er von einem Fan in die Hand gedrückt bekommen hatte: einen 5-Euro-Schein.

Sonntagmorgen am Hungaroring: Ein Fan posierte neben dem offenen Autofenster von Oscar Piastri, als der junge Australier vor dem GP an der Strecke ankam: Daumen hoch von Piastri, eine geballte Faust vom Fan. So weit, so normal.

Dann wollte ihm der Fan plötzlich einen gefalteten 5-Euro-Schein in die Hand drücken. Piastri wollte das Geschenk erst nicht annehmen. Der Fan bestand aber drauf und sagte: «Es bringt Glück. Wirklich. Es bringt Glück. Nimm ihn, das ist ein Geschenk von mir. Du wirst gewinnen!»

Er legte Piastri den Schein durchs Fenster auf den Oberschenkel, und der Australier griff lachend und ein wenig beschämt wirkend schließlich zu. Der Fan jubelte – und postete das Video auf Tiktok. Der junge Mann wurde zum Hit im Netz.

Die Prophezeiung des Fans wurde wahr – Piastri gewann tatsächlich das Rennen!

Am Montagabend richtete sich der Australier per Video an seine Fans: «Danke für all die Unterstützung und danke auch an alle, die an der Strecke waren, ich habe viele australische Flaggen gesehen. Einen Rennsieg mehr und auch 5 Euro mehr. An den Fan – du weißt, wer gemeint ist – du musst mir jetzt wohl jede Wochenende fünf Euro geben!»

Piastri zeigte ließ sich auch noch von seinem McLaren-Team in der Eistonne filmen – lachend und mit genau dem 5-Euro-Schein in der Hand. Scherzhaft ergänzte er noch: «Ich sollte vielleicht noch ergänzen, dass ich kein Geld von Fans annehme.»

Die eine Ausnahme in Ungarn wird aber wohl für immer eine besondere bleiben.

Ungarn-GP, Hungaroring

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 138,01:989 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +2,141 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +14,880

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,686

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,349

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +23,073

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +39,792

08. George Russell (GB), Mercedes, +42,368

09. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:17,259 min

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:17,976

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:22,460

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1 Runde

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

14. Alex Albon (T), Williams, +1

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

18. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Hydraulikdefekt

WM-Stand (nach 13 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 265 Punkte

02. Norris 189

03. Leclerc 162

04. Sainz 154

05. Piastri 149

06. Hamilton 125

07. Pérez 124

08. Russell 116

09. Alonso 45

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 11

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

14. Albon 4

18. Ocon 3

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 389 Punkte

02. McLaren 338

03. Ferrari 322

04. Mercedes 241

05. Aston Martin 69

06. Racing Bulls 33

07. Haas 27

08. Alpine 9

09. Williams 4

10. Sauber 0