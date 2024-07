Belgien-GP im TV: Max Verstappens zweites Heimrennen

Max Verstappen in Ungarn. Am Wochenende steht in Belgien das letzte Rennen vor der Sommerpause an

Max Verstappen fährt in Belgien als Halb-Belgier einen Heim-Grand-Prix. Da er wohl eine Startplatzstrafe kassieren wird, muss er eine Aufholjagd hinlegen. Er hat bereits in der Vergangenheit bewiesen, dass er das kann.

Für den Red Bull Racing-Piloten Max Verstappen steht in Belgien ein Heimrennen ein. Der dreimalige Weltmeister ist halber Niederländer und halber Belgier, fährt aber unter der holländischen Lizenz.

Verstappen: «Spa war schon immer meine Lieblingsstrecke mit ihren schnellen Kurven und vielen Möglichkeiten zum Überholen. Die Fans sind auch toll und wir bekommen dort jede Menge Unterstützung.»

Vor allem an die Überholmanöver dürfte Verstappen gern zurückblicken: In den letzten beiden Jahren gewann er beide Rennen mit zweistelligem Vorsprung – obwohl er nicht mal in den Top 5 gestartet war. 2022 kämpfte er sich von Startplatz 14 zum Sieg. Nur 12 Runden auf der 7-km-Strecke brauchte er, um sich durchs Feld zu pflügen.

Eine Aufholjagd wird Verstappen wohl auch dieses Jahr brauchen. Denn es zeichnet sich ab, dass er wohl den Verbrenner seiner Antriebseinheit tauschen wird. Dafür gäbe es zehn Plätze Strafe, da er mit Verbrenner Nummer 5 über das erlaubte Kontingent hinausgehen würde. Spa ist jedoch ein gutes Rennen für einen solchen Tausch, der im Laufe der Saison eigentlich unvermeidbar ist: Dort gibt es Überholmöglichkeiten und ein wenig Extra-Wumms vom frischen Motor hilft auf der Highspeed-Strecke vergleichsweise viel.

Verstappen würde sicherlich gern besser abschneiden als Platz 5 wie in Ungarn. Er bilanziert: «Das Rennen in Ungarn war ein schwieriges Rennen und ein Wochenende, das wir vergessen und hinter uns lassen sollten. Wir haben als Team daran gearbeitet, unsere Leistung zu optimieren und das Beste aus dem Auto herauszuholen.»

Herausfordern in Spa ist wie immer das stets unberechenbare Drumherum: «Natürlich macht das Wetter die Dinge etwas unvorhersehbarer, aber wir werden sehen, was das Rennen bringt. Das Team hat sehr hart gearbeitet, und da es das letzte Rennen vor der Sommerpause ist, freuen wir uns auf eine wohlverdiente Pause und wollen danach gestärkt zurückkommen. An diesem Wochenende werden wir versuchen, das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.»

Und nach der Pause steht dann Verstappens anderes Heimrennen an – in Zandvoort in den Niederlanden.

