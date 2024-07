Lando Norris (McLaren): «Ich bin nicht gut gefahren»

​McLaren-Pilot Lando Norris ist in der Belgien-Qualifikation die fünftschnellste Zeit gefahren, daraus wird wegen der Verstappen-Strafe Startplatz 4. Der Brite sagt: «Ich bin nicht gut gefahren.»

Im zweiten freien Training am 26. Juli auf dem Circuit de Spa-Francorchamps waren die McLaren unantastbar – mit den schnellsten Rundenzeiten auf eine Runde und auch im Dauerlauf. Dann kam der Samstag, dann kam der Regen, und alles wurde anders: Miami-GP-Sieger Lando Norris nur Fünftschnellster, Ungarn-GP-Sieger Oscar Piastri Sechstschnellster.

Damit wird für den Engländer Norris wegen der Strafversetzung von Max Verstappen der vierte Startplatz. Der gegenwärtige WM-Zweite schätzt seine Leistung in der Belgien-Quali so ein: «Ich bin nicht gut gefahren. Das war einfach einer jener Tage, an welchen es nicht gepasst hat.»

«Wie am Freitag habe ich mich im Wagen nicht restlos wohlgefühlt, und von daher kann ich mit Startplatz 4 wirklich zufrieden sein. Gegen Max war nichts zu machen. Das macht mir auch Sorgen fürs Rennen. Ich gehe davon aus, dass Verstappen im Rennen ziemlich bald von hinten naht. Das wird mein Hauptgegner im Kampf um den Sieg.»

In Ungarn hat McLaren Norris auf Rang 2 zurückgepfiffen, klar wird den Engländern seither zum Vorwurf gemacht: Sieben Punkte gegen Verstappen verschenkt, die werden am Ende der Saison vielleicht noch schmerzlich fehlen.



Aber wenn diese sieben Punkte am Ende wirklich fehlen sollten, dann geht es nicht nur um Ungarn, sondern auch um andere Grands Prix, wo Fahrer und Strategen gepatzt haben.



Norris selber meint zur Situation mit und gegen Oscar Piastri: «Dass McLaren alle Karten auf mich setzt, das muss ich mir erst mal verdienen. Es ändert sich ja auch nichts für mich – ich muss da hinausgehen und schneller fahren als alle anderen.»



«Ich sehe auch nicht ein, wieso sich die Waage innerhalb des Teams nun auf einmal verschieben sollte. Bislang ist niemand hier bevorzugt worden. Und wir haben erst ein wenig mehr als die Hälfte der Saison hinter uns. Es kann sein, dass eine solche Entscheidung gefällt wird, aber der Zeitpunkt dafür erscheint mir ein wenig früh.»





Qualifying, Spa-Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:53,159 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:53,754

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:53,765

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:53,835

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:53,981

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:54,027

07. George Russell (GB), Mercedes, 1:54,184

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:54,477

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:54,765

10. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:54,810

11. Alex Albon (T), Williams, 1:54,473

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:54,635

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:54,682

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:54,764

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:55,716

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:56,308

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:56,500

18. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:56,593

19. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:57,230

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:57,775