Schützenhilfe für Norris? Das sagt Oscar Piastri

McLaren-Star Oscar Piastri ist sich sicher: Für seine Mannschaft zählt die Konstrukteurswertung mehr als der WM-Titel in der Fahrer-Wertung. Er ist zuversichtlich, dass McLaren Red Bull Racing schlagen kann.

Oscar Piastri beendete den jüngsten GP in Belgien auf dem Podest, durch die Disqualifikation von George Russell durfte er sich sogar über den zweiten Platz freuen. Der Australier, der das Rennen davor auf dem Hungaroring für sich entscheiden und damit seinen ersten GP-Sieg feiern konnte, ist sehr zuversichtlich, wenn es um die Chancen seines McLaren-Teams im Konstrukteurspokal geht.

Deshalb ist er auch überzeugt, dass die Teamführung den Fokus nicht auf den WM-Kampf seines Teamkollegen Lando Norris gegen Max Verstappen um den Fahrer-Titel legen wird. Im «Sky Sports News»-Gespräch erklärt der Rennfahrer aus Melbourne: «Das erste Ziel lautet, den Titel in der Team-Wertung zu holen und ich denke, dass wir gute Chancen haben, dieses auch zu erreichen. Denn in den vergangenen sechs oder sieben Rennen haben wir es geschafft, den Rückstand zu verringern.»

«Natürlich will ich persönlich in der Fahrer-Wertung so weit vorne wie möglich landen», räumt der aktuelle WM-Vierte ein, dem 110 Punkte auf WM-Leader Verstappen fehlen (sein Teamkollege Lando Norris liegt 78 Punkte hinter dem Red Bull Racing-Star). «Ich selbst bin ja auch noch im Rennen um den Titel, auch wenn es natürlich eine Riesenherausforderung ist», betont Piastri.

Er weiss: Es stehen noch zehn WM-Runden an. Und in denen will er so viele Punkte wie möglich holen. «Ich will so viele gute Rennen wie möglich zeigen und konstant an der Spitze mitkämpfen, um dem Team zu helfen, den Gesamtsieg in der Konstrukteurswertung zu holen. Sollte sich im Laufe des Jahres die Situation ergeben, in der ich Lando beim WM-Spitzenkampf helfen kann, werden wir das natürlich besprechen. Aber das erste Ziel bleibt die WM-Krone der Konstrukteure», hält der 23-Jährige fest.

Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:19:57,566 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,647 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,023

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +8,700

05. Lando Norris (GB), McLaren, +9,324

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +19,269

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +42,669

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,437

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +52,026

10. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +54,400

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:02,485 min

12. Alex Albon (T), Williams, +1:03,125

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:03,839

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:06,105

15. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1:10,112

16. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:16,211

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:25,531

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:28,307

Out

Guanyu Zhou (RCH), Sauber, Hydraulik

Disqualifiziert

George Russell (GB), Mercedes (Sieger, Fahrzeug untergewichtig)

WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 277 Punkte

02. Norris 199

03. Leclerc 177

04. Piastri 167

05. Sainz 162

06. Hamilton 150

07. Pérez 131

08. Russell 116

09. Alonso 49

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 12

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

17. Ocon 5

18. Albon 4

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 408 Punkte

02. McLaren 366

03. Ferrari 345

04. Mercedes 266

05. Aston Martin 73

06. Racing Bulls 34

07. Haas 27

08. Alpine 11

09. Williams 4

10. Sauber 0