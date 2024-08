David Coulthard zu Russell: «Das machen Sieger-Typen»

​Mercedes-Fahrer George Russell hat zu Recht viel Applaus erhalten für sein Vorgehen im Belgien-GP: Nur ein Reifenwechsel, als Erster im Ziel. Trotz Disqualifikation gibt es dafür von David Coulthard viel Lob.

Höhen und Tiefen im Motorsport liegen dicht beisammen: George Russell machte im Traditions-GP von Belgien alles richtig, der Engländer entschloss sich zu nur einem Reifenwechsel und fuhr in der perfekten Kombination von Speed und Reifenschonen als Erster über die Ziellinie.

Leider verlor der Mercedes-Pilot den Sieg, weil sein Auto untergewichtig war. An der strategischen und fahrerischen Leistung von Russell schmälert das nichts, das findet auch der langjährige Formel-1-Fahrer David Coulthard.

Der 53-jährige Schotte, 13-facher GP-Sieger und WM-Zweiter 2001 hinter Michael Schumacher, sagt in seinem Podcast Formula For Success: «Der WM-Lauf von Belgien war ein Hammer-Rennen, leider auch mit einem Hammer am Ende für George Russell.»

«Es war George, der sich für die Einstopptaktik starkgemacht hat, solche Entscheidungen treffen Sieger-Typen. Das ist kein Pilot, der sich einfach nur auf das Fachwissen seiner Mannschaft verlässt, denn sonst wäre er hinter Hamilton ins Ziel gekommen.»



Der 246-fache GP-Teilnehmer Coulthard weiter: «Dann wurde Russell leider disqualifiziert, weil sein Wagen um 1,5 Kilogramm zu leicht war.»



Russell zeigte auf dem Circuit de Spa-Francorchamps ein makelloses Rennen, ganz anders als Anfang Juni. Da kritisierte Coulthard seinen britischen Landsmann Russell auf Channel 4, weil «es immer noch diese kleinen Fehler gibt. Er ist noch kein kompletter Rennfahrer, aber er kommt diesem Ziel schon sehr nahe.»





Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:19:57,566 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,647 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,023

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +8,700

05. Lando Norris (GB), McLaren, +9,324

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +19,269

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +42,669

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,437

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +52,026

10. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +54,400

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:02,485 min

12. Alex Albon (T), Williams, +1:03,125

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:03,839

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:06,105

15. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1:10,112

16. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:16,211

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:25,531

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:28,307

Out

Guanyu Zhou (RCH), Sauber, Hydraulik

Disqualifiziert

George Russell (GB), Mercedes (Sieger, Fahrzeug untergewichtig)





WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 277 Punkte

02. Norris 199

03. Leclerc 177

04. Piastri 167

05. Sainz 162

06. Hamilton 150

07. Pérez 131

08. Russell 116

09. Alonso 49

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 12

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

17. Ocon 5

18. Albon 4

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 408 Punkte

02. McLaren 366

03. Ferrari 345

04. Mercedes 266

05. Aston Martin 73

06. Racing Bulls 34

07. Haas 27

08. Alpine 11

09. Williams 4

10. Sauber 0