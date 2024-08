McLaren verlängert Vertrag von Teamchef Andrea Stella

Das McLaren-Team hat sich mit Andrea Stella geeinigt: Der italienische Teamchef des Traditionsrennstalls aus Grossbritannien hat einer mehrjährige Vertragsverlängerung zugestimmt.

Andrea Stella übernahm die Rolle des Teamchefs im McLaren-Rennstall im Dezember 2022, seither konnte sich das Team aus Woking stetig verbessern. Unter seiner Leitung feierte die britische Mannschaft zwei GP-Siege, einen Sprint-Sieg und weitere 18 Podestplätze.

Stella war zuvor schon für das Team von CEO Zak Brown tätig, er kam 2015 mit Fernando Alonso von Ferrari zu McLaren und war vor der Übernahme der Teamchef-Rolle von Andreas Seidl als Renndirektor zuständig. Vor seiner McLaren-Verpflichtung arbeitete er als Performance-Ingenieur für Michael Schumacher und Kimi Räikkönen, für den Finnen und Fernando Alonso war er auch als Renningenieur tätig.

Das McLaren-Team hat auch mit den beiden Fahrern Lando Norris und Oscar Piastri mehrjährige Vertragsverlängerungen beschlossen. Nun hat sich Brown auch die Dienste des 53-jährigen Profis gesichert.

«Seine exzellente Führungsqualitäten, sein Fachwissen und der Respekt, den er im Team und in der Formel 1 geniesst, bedeuten, dass wir keine bessere Person haben könnten, um das Ziel, konstant an der Spitze zu kämpfen, weiter zu verfolgen», sagt der CEO über den Ingenieur.

«Sein Einfluss auf McLaren in seiner Rolle als Teamchef war gewaltig, nicht nur auf unsere Ergebnisse auf der Strecke und die Entwicklung des Teams, sondern auch auf die Entwicklung unserer Kultur und Mentalität», fährt Brown fort.

«Mit den bereits vereinbarten mehrjährigen Vertragsverlängerungen mit Lando, Oscar und nun auch Andrea können wir unser Ziel, Weltmeister zu werden, mit Zuversicht weiterverfolgen. Wir freuen uns alle auf die kommenden Jahre unter Andreas Führung», ergänzt der 52-jährige Amerikaner.

Stella selbst sagt: «Es ist ein Privileg, Teil des Formel-1-Teams von McLaren zu sein, und ich fühle mich geehrt, meine Arbeit als Teamchef weiterzuführen. Wir haben in den vergangenen anderthalb Jahren grosse Fortschritte gemacht und haben noch viel Arbeit vor uns, um konstant an der Spitze zu kämpfen, was eine spannende Herausforderung darstellt. Ich geniesse meine Rolle, die es mir ermöglicht hat, individuelle Talente zu fördern und die Mitarbeiter zu ermutigen, gemeinsam auf die Ziele des Teams hinzuarbeiten.»

«Mein Dank gilt Zak für sein Vertrauen in mich als Führungskraft, meinem gesamten Führungsteam und all meinen Kollegen im Team für ihre kontinuierliche Zusammenarbeit und Unterstützung. Ich freue mich auf das, was wir weiterhin gemeinsam erreichen können», fügt der Ingenieur an.

