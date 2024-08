Durststrecke: Wer wartet am längsten auf den Sieg?

​Lando Norris hat 2024 seinen ersten Grand Prix gewonnen und damit eine sechs Jahre lange Durststrecke beendet. Wir wollten wissen, wer von den 20 Formel-1-Fahrern derzeit am längsten auf einen neuen Sieg wartet.

Am 5. Mai 2024 war es endlich so weit: Der Engländer Lando Norris hat seinen ersten Grand Prix gewonnen. Damit ging für den McLaren-Fahrer eine sechs Jahre lange Durstrecke zu Ende, denn vor dem Rennen in Florida hatte Norris letztmals 2018 gewonnen – in Bahrain, in einem Formel-2-Rennwagen.

Oscar Piastri eroberte in Ungarn ebenfalls seinen ersten GP-Erfolg, aber der erste Sieg in der Formel 1 war dies für den jungen Australier nicht, denn er hatte schon Anfang Oktober 2023 den Sprint von Katar gewonnen.

Bemerkenswert: Wir hatten vor der F1-Sommerpause in Belgien 2024 gleich dreizehn GP-Sieger am Start, so viele wie letztmals in Imola 1980!



Wir wollten einmal wissen, wer heute am längsten auf einen neuen Sieg wartet, hier ist das Ergebnis. Die Reihenfolge der Teams entspricht dem gegenwärtigen Stand im Konstrukteurs-Pokal.



Red Bull Racing

Max Verstappen: GP Spanien 2024

Sergio Pérez: GP Aserbaidschan 2023



McLaren

Lando Norris: GP Miami 2024

Oscar Piastri: GP Ungarn 2024



Ferrari

Charles Leclerc: GP Monaco 2024

Carlos Sainz: GP Australien 2024



Mercedes

Lewis Hamilton: GP Belgien 2024

George Russell: GP Österreich 2024



Aston Martin

Fernando Alonso: Le Mans 2019 (Langstrecken-WM)

Lance Stroll: Hockenheim 2016 (Formel 3)



Racing Bulls

Daniel Ricciardo: GP Italien 2021

Yuki Tsunoda: Bahrain 2020 (Formel 2)



Haas

Kevin Magnussen: Detroit 2021 (IMSA)

Nico Hülkenberg: Le Mans 2015 (Langstrecken-WM)



Alpine

Esteban Ocon: GP Ungarn 2021

Pierre Gasly: GP Italien 2020



Williams

Alex Albon: Ungarn 2018 (Formel 2)

Logan Sargeant: Österreich 2022 (Formel 2)



Sauber

Valtteri Bottas: GP Türkei 2021

Guanyu Zhou: Abu Dhabi 2021 (Formel 2)



Wir sehen: Nico Hülkenberg hat seit seinem erfolgreichen Le-Mans-Einsatz vor mehr als neun Jahren nicht mehr gewonnen, sein letzter Sieg im Einsitzer geht sogar auf Portugal 2009 zurück, in der GP2 (heute Formel 2).



Auch der Kanadier Lance Stroll muss viel Geduld zeigen: Seit seinem Formel-3-Titel und dem letzten Sieg in Hockenheim 2015 ist er mehr als acht Jahre ohne Sieg.