Oliver Bearman: Hoffen auf F1-Duell mit Antonelli

Oliver Bearman wird im nächsten Jahr in der Formel 1 auf WM-Punktejagd gehen. Der Brite, der von Haas verpflichtet wurde, hofft in der Königsklasse auf seinen Prema-Teamkollegen Andrea Kimi Antonelli zu treffen.

Mit einem starken Auftritt als Ersatz für den erkrankten Carlos Sainz überzeugte Oliver Bearman beim diesjährigen GP in Saudi-Arabien. Obwohl der damals erst 18-jährige Brite erst zur letzten freien Trainingsstunde im Ferrari des Spaniers sass, schaffte er es, sich für ein Cockpit als Stammfahrer im nächsten Jahr zu empfehlen.

Bearman wird für das Haas-Team antreten, an der Seite von Esteban Ocon, der kurz vor dem jüngsten Rennwochenende in Belgien als zweiter Haas-Pilot für die Saison 2025 bestätigt wurde. Der mittlerweile 19-Jährige hofft, in der Königsklasse auf seinen langjährigen Rivalen und aktuellen Formel-2-Teamkollegen Andrea Kimi Antonelli zu treffen.

Der erst 17-jährige Italiener gehört zum Nachwuchskader von Mercedes und gilt als Top-Kandidat für die Nachfolge von Lewis Hamilton, der sich nach der laufenden Saison in Richtung Ferrari verabschieden wird. Antonelli durfte im Anschluss an das Rennwochenende auf dem Circuit de Spa-Francorchamps im Mercedes W22 von 2022 weitere Formel-1-Erfahrungskilometer sammeln.

Bearman sagt über Antonelli bei den Kollegen von «Formula1.com»: «Wir sind immer etwa zur gleichen Zeit in die nächsthöhere Kategorie aufgestiegen, deshalb kenne ich Kimi schon seit langer Zeit. Wir fuhren in der Formel 4 gegeneinander, traten auch im Simulator gegeneinander an, und nun sind wir Teamkollegen in der Formel 2.»

«Ich hoffe für ihn, dass er auch in die Formel 1 aufsteigt, denn das hat er verdient. Ich hoffe auch, dass wir eines Tages gegeneinander um den WM-Titel kämpfen werden, denn das ist unser beider Ziel», fügte der Ferrari-Junior an.

Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:19:57,566 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,647 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,023

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +8,700

05. Lando Norris (GB), McLaren, +9,324

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +19,269

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +42,669

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,437

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +52,026

10. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +54,400

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:02,485 min

12. Alex Albon (T), Williams, +1:03,125

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:03,839

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:06,105

15. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1:10,112

16. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:16,211

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:25,531

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:28,307

Out

Guanyu Zhou (RCH), Sauber, Hydraulik

Disqualifiziert

George Russell (GB), Mercedes (Sieger, Fahrzeug untergewichtig)

WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 277 Punkte

02. Norris 199

03. Leclerc 177

04. Piastri 167

05. Sainz 162

06. Hamilton 150

07. Pérez 131

08. Russell 116

09. Alonso 49

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 12

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

17. Ocon 5

18. Albon 4

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 408 Punkte

02. McLaren 366

03. Ferrari 345

04. Mercedes 266

05. Aston Martin 73

06. Racing Bulls 34

07. Haas 27

08. Alpine 11

09. Williams 4

10. Sauber 0