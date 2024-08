Otmar Szafnauer: «Würde auch Nico Hülkenberg wählen»

Dass Audi sich die Dienste von Nico Hülkenberg gesichert hat, macht Sinn, findet der frühere Teamchef Otmar Szafnauer, der für die nächsten Jahre auch auf den 26-jährigen Deutschen gesetzt hätte.

Otmar Szafnauer verfolgt seit seiner Entlassung bei Alpine das Geschehen in der Formel 1 weiterhin aufmerksam mit. Der frühere Teamchef war auch immer wieder als Gast im Fahrerlager der Königsklasse unterwegs.

Der Branchenkenner weiss aus eigener Erfahrung, wie wichtig es ist, die richtigen Fahrer an Bord zu haben. Und er ist überzeugt: Das künftige Audi-Werksteam von Sauber Motorsport hat mit Nico Hülkenberg die richtige Wahl für die nächsten Jahre getroffen.

Der 59-jährige Rumäne erklärte unlängst im Podcast «James Allen on F1», warum er die Wahl der Formel-1-Neueinsteiger nachvollziehen kann: «Ich würde für ein Übergangsjahr wie 2025 auch einen erfahrenen Piloten an Bord haben wollen, soviel steht fest, ich würde auch auf Hülkenberg setzen. Denn mit einem solchen Fahrer weisst du, wozu das Auto in der Lage ist.»

Denn Hülkenberg sei in der Lage, das Potenzial eines Autos auszuschöpfen, ist sich Szafnauer sicher. «Wenn du stattdessen immer Zweifel hast und sagt, dass dein Fahrer grossartig ist, im Qualifying aber immer noch etwas Zeit liegen lässt, kannst du nie sicher sein, ob dein Auto gut genug ist oder ob es am Fahrer liegt», betonte er.

Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:19:57,566 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,647 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,023

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +8,700

05. Lando Norris (GB), McLaren, +9,324

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +19,269

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +42,669

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,437

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +52,026

10. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +54,400

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:02,485 min

12. Alex Albon (T), Williams, +1:03,125

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:03,839

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:06,105

15. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1:10,112

16. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:16,211

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:25,531

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:28,307

Out

Guanyu Zhou (RCH), Sauber, Hydraulik

Disqualifiziert

George Russell (GB), Mercedes (Sieger, Fahrzeug untergewichtig)

WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 277 Punkte

02. Norris 199

03. Leclerc 177

04. Piastri 167

05. Sainz 162

06. Hamilton 150

07. Pérez 131

08. Russell 116

09. Alonso 49

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 12

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

17. Ocon 5

18. Albon 4

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 408 Punkte

02. McLaren 366

03. Ferrari 345

04. Mercedes 266

05. Aston Martin 73

06. Racing Bulls 34

07. Haas 27

08. Alpine 11

09. Williams 4

10. Sauber 0