John Elkann: Ferrari? Hamilton macht den Unterschied

​Der in New York geborene John Elkann, Chef des Autokonzerns Stellantis und von Ferrari, ist nach Paris gereist, um das italienische Olympia-Team zu besuchen. Dabei hat er auch über die Formel 1 gesprochen.

John Elkann zu Besuch in Paris: Der Aufsichtsratsvorsitzende des Automobil-Konzerns Stellantis (Fiat, Chrysler, Citroen, Peugeot, Opel) und Präsident von Ferrari hat die italienische Olympia-Delegation besucht. Elkann hat ein neues Projekt der Agnelli-Stiftung in Zusammenarbeit mit dem italienischen Olympia-Komitee präsentiert.

Seit Jahren setzt sich die Stiftung für mehr Sport an italienischen Schulen ein, nun wird es Anfang Oktober auf Sizilien erstmals eine Art Olympische Spiele für die Jugend geben, für Kinder unter 14 Jahren.

Bei seinem Besuch in Paris hat der 48-jährige Elkann auch über die Verpflichtung von Lewis Hamilton ab 2025 sowie die laufende GP-Saison 2024 gesprochen.

Im italienischen Haus in Paris sagte Elkann: «Hamilton und Ferrari haben sich endlich gefunden. Lewis kommt zu uns, um Rennen zu gewinnen, und wir haben uns mit seiner Verpflichtung für die Zukunft gewappnet.»



«Wir sprechen hier von einem herausragenden Athleten, der durch und durch motiviert seinen achten WM-Titel anstrebt. Er kommt sicher nicht zu uns, um seiner Pension entgegen zu gondeln, er will vorne mitmischen.»



«Für mich gehört er zu den ganz Grossen des Sports – Federer, Hamilton, Ronaldo, Messi; sie alle verbindet, wie lange sie Spitzensport betreiben, dies mit einer gewaltigen Willensleistung, um sich körperlich in Schuss zu halten.»



«Schon in diesem Jahr erleben wir in der Formel 1 einen fabelhaften Wettbewerb, da liegen vier Rennställe fast auf Augenhöhe, das macht alles interessanter.»



«Red Bull Racing ist ganz stark in die Saison gestartet, dann haben Ferrari, McLaren und zuletzt Mercedes Boden gut gemacht. Die WM ist komplett offen, mit herausragenden Piloten am Werk.»



«Was nun in diesem Mehrkampf wichtiger denn je ist: Bei jedem Einsatz das Beste aus seinen Möglichkeiten machen. Wer hier mehr Erfahrung in die Waagschale legen kann, so wie Hamilton oder Alonso, der fährt regelmässiger auf höchstem Niveau. Und das macht am Ende den Unterschied aus.»





