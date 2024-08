Alpine-Pläne: Wie ein Messer in den Rücken

​Im Renault-Konzern ist die Arbeit am 2026er Formel-1-Motor eingestellt worden. Alpine soll künftig mit Mercedes-Triebwerken antreten. Unverständnis und Entsetzen bei den Franzosen.

Vor der Sommerpause setzte diese atemberaubende Formel 1 nochmals ein Ausrufezeichen: Alpine-Teamchef Bruno Famin musste zugeben, dass der Renault-Konzern die Entwicklung des neuen 2026er F1-Motors aufgegeben hat, dass ein Abkommen mit einem Motorlieferanten angestrebt werde (die Rede ist von Mercedes), und dass er, Famin, abtreten werde. Inzwischen ist klar: Sein Nachfolger heisst Oliver Oakes.

Seither befinden sich viele Motorsportfreunde in Frankreich in Schockstarre. Ex-Renault-Rennleiter Gérard Larrousse hat zugegeben: «Ganz ehrlich – ich verstehe es nicht.»

Klar lautete die logische Frage: Wenn die 350 Fachkräfte in Viry-Chatillon nicht mehr am F1-Motor arbeiten, was soll dann aus ihnen werden? Bruno Famin sagte dazu in Belgien: «Wir haben in Frankreich starke Gewerkschaften und exakt definierte Abläufe für solche Fälle. Bevor das nicht geklärt ist, können wir die Verhandlungen mit einem Motorpartner nicht fortsetzen.»



Famin sprach davon, dass die Spezialisten andersartig für Alpine arbeiten werden.



Offenbar wurden die Gewerkschaften von den Plänen der Renault-Führung überrascht. So sagt die in Viry-Chatillon tätige Gewerkschafts-Vertreterin Karine Dubreucq gegenüber den Kollegen der Sportzeitung L’Équipe: «Das haben wir nicht kommen sehen. Das ist ein Messer in den Rücken – der pure Verrat.»



«Wir haben hier Triebwerke entwickelt, die mitgeholfen haben, WM-Titel zu gewinnen. Und das soll künftig nicht mehr möglich sein? Die haben nicht mal abgewartet, welche Ergebnisse von den Prüfständen kommen. Wir haben bereits die ersten Leute, die sich krankgemeldet haben. Diese Entscheidung wird Schaden erzeugen.»



In der Zeitung Ouest-France wird offen darüber spekuliert, dass bei es bei Alpine wegen der schockierenden Nachricht sogar zu einem Streik kommen könnte. Und nicht wenige Fachleute sind der Ansicht – wenn Renault nun die Entwicklung von Formel-1-Aggregaten tatsächlich stoppt, dann wird es nie wieder einen GP-Motor aus Viry-Chatillon geben.







Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:19:57,566 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,647 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,023

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +8,700

05. Lando Norris (GB), McLaren, +9,324

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +19,269

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +42,669

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,437

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +52,026

10. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +54,400

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:02,485 min

12. Alex Albon (T), Williams, +1:03,125

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:03,839

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:06,105

15. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1:10,112

16. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:16,211

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:25,531

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:28,307

Out

Guanyu Zhou (RCH), Sauber, Hydraulik

Disqualifiziert

George Russell (GB), Mercedes (Sieger, Fahrzeug untergewichtig)





WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 277 Punkte

02. Norris 199

03. Leclerc 177

04. Piastri 167

05. Sainz 162

06. Hamilton 150

07. Pérez 131

08. Russell 116

09. Alonso 49

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 12

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

17. Ocon 5

18. Albon 4

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 408 Punkte

02. McLaren 366

03. Ferrari 345

04. Mercedes 266

05. Aston Martin 73

06. Racing Bulls 34

07. Haas 27

08. Alpine 11

09. Williams 4

10. Sauber 0