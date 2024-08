Hungaroring: Abrissbirnen arbeiten im Formel-1-Tempo

​Unglaublich: Noch vor wenigen Wochen sassen rund 100.000 Fans entlang des Hungarorings, nun ist die Boxenanlage fast dem Erdboden gleich gemacht. Die Ungarn sind damit mit ihren Plänen auf Kurs.

Im Juli 2023 wurde bekannt: Der Traditions-GP von Ungarn wird bis einschliesslich 2032 auf dem Hungaroring stattfinden, ein entsprechender Vertrag ist vorzeitig um fünf Jahre verlängert worden.

Um April 2023 nickte die ungarische Regierung die Erneuerung des Hungarorings ab, die Verbesserung der Infrastruktur war Voraussetzung für den neuen Vertrag mit der Formel 1. 2025 feiert der Hungaroring 40 Jahre Formel 1.

Am Montag nach dem Ungarn-GP (21. Juli) fuhren die Abrissbirnen auf – 2025 wird die Vollgasbranche hier über ein komplett neues Hauptgebäude staunen sowie über eine neuen Haupttribüne. Die jüngsten Bilder zeigen: Viel steht nicht mehr.

Die Betreiber des Hungarorings auf X: «Wir hatten euch gesagt, dass das passieren würde. Weniger als einen Monat nach dem Grand Prix von Ungarn stecken wir mitten in der nächsten Phase und dies in Formel-1-Tempo.»

Nur in Monza ist länger ununterbrochen Formel 1 gefahren worden als auf dem Hungaroring. Das Rennen 2023 ist die 38. Ausgabe in Serie. Am Hungaroring wird seit 1986 ohne Unterbrechung gerannt, in Monza seit 1981.



1986 trat die Formel 1 auf dem Hungaroring erstmals hinter dem damaligen Eisernen Vorhang auf: Mehr als 220.000 Fans aus ganz Osteuropa strömten herbei und erzeugten eine umwerfende Kulisse.



Der damalige Tyrrell-Fahrer Martin Brundle, heute GP-Experte von Sky, sagt dazu: «Ich erinnere mich gut an die Stille auf der Startaufstellung. Das war ganz eigenartig, es lag eine gewisse Spannung in der Luft. Aber ich kam zunächste nicht dahinter, was es genau war. Später merkte ich, dass es die Ergriffenheit der Menschen war. Viele Fans kannten den Motorsport und die Formel 1 nur vom Hörensagen.»



Budapest 1986 und Budapest 2024, das sind zwei verschiedene Planeten. Brundle: «Als wir ankamen, war es schwierig, ein Mietauto zu finden. Auch das Essen im Hotel war knapp, die Schaufenster waren leer – das ganze Land schien im Dunkeln zu liegen. Mir fiel gleich auf, dass die Leute hier sehr stolz auf ihr Land waren, obwohl sie wenig hatten.»



«Der Hungaroring ist bis heute eine grossartige Strecke, und ich sage den Fans immer wieder, dass sie nach Silverstone, Spa und Budapest kommen sollen. Ich mochte den Kurs sofort. Es war eine positive Überraschung, dass hier ein bisschen Extra-Einsatz auch belohnt wird. Ich holte damals als Sechster einen Punkt. Das Rennen wurde vom brasilianischen Duell Nelson Piquet gegen Ayrton Senna bestimmt Nigel Mansell kreuzte die Ziellinie dann als Dritter.»



Dank der Umbauten bleibt Ungarn fester Bestandteil der Formel 1, hier wieder einmal die Laufzeiten der gegenwärtigen Formel-1-Rennen, die Reihenfolge entspricht dem WM-Ablauf 2024.



Bahrain 2036

Saudi-Arabien 2030

Australien 2037

Japan 2024

China 2025

USA (Miami) 2031

Italien (Imola) 2026

Monaco 2025

Kanada 2031

Spanien 2026

Österreich 2030

Großbritannien 2034

Ungarn 2032

Belgien 2025

Niederlande 2025

Italien (Monza) 2025

Aserbaidschan 2026

Singapur 2028

USA (Austin) 2026

Mexiko 2025

Brasilien 2030

USA (Las Vegas) 2032

Katar 2032

Abu Dhabi 2030

(Madrid: 2026–2035)