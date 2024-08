Bottas zu Wolff & Vasseur: Unterschiedliche Methoden

Formel-1-Routinier Valtteri Bottas hat in seiner bisherigen GP-Karriere mit einigen Teamchefs gearbeitet. Der Finne erklärt, wie sich die Führungsstile von Frank Williams, Toto Wolff und Fred Vasseur unterscheiden.

In diesem Jahr bestreitet Valtteri Bottas bereits seine zwölfte Formel-1-Saison, seit 2022 fährt er für den Schweizer Rennstall von Sauber Motorsport, der in den vergangenen beiden Jahren unter dem Namen Alfa Romeo F1 Team angetreten ist und ab 2026 als Werksteam von Audi um WM-Punkte kämpfen wird.

Seine Formel-1-Karriere startete Bottas beim Traditionsrennstall von Williams, bevor er 2017 ins Mercedes-Werksteam befördert wurde, für das er fünf Jahre lang Gas gegeben hat. Der Finne arbeitete also für einige bekannte Teamchefs, von denen er viel lernen konnte, wie er im Podcast «Pitlane Life Lessons» beteuert.



«Ich hatte schon einige verschiedene Chefs in diesem Sport», bestätigt der WM-Zweite von 2019 und 2020. «Am Anfang war da Frank Williams, und es war überwältigend, mit ihm zu arbeiten, denn der Respekt, den er im Team genoss, war unglaublich gross. Wenn er in die Box kam, nahm jeder Haltung an und versuchte, noch genauer und besser zu arbeiten. Alle arbeiteten für Frank, und jeder hatte das Gefühl, dass Frank ein gutes Ergebnis verdient hat. Das war ziemlich einmalig», schildert Bottas.

«Danach arbeitete ich mit Toto Wolff zusammen, der wirklich gut mit Leuten umgehen kann», erinnert sich das aktuelle WM-Schlusslicht. «Er ist in meinen Augen ein Top-Leader, weil er mit den unterschiedlichsten Menschen arbeiten kann und weiss, wie man jeweils das Beste aus einem Mitarbeiter herausholen kann. Er erkennt auch gut, ob jemand die richtige Rolle im Team hat oder nicht», erzählt der zehnfache GP-Sieger.

Bei Sauber hatte er auch die Gelegenheit, mit dem aktuellen Ferrari-Teamchef Fred Vasseur zu arbeiten. Über den Franzosen sagt Bottas: «Der Führungsstil von Fred war wieder ganz anders. Er hatte eine sehr ruhige Art, un dich denke, das ist aktuell auch das, was Ferrari gut tut. Bei ihm hat sich das ganze weniger hektisch und politisch angefühlt. Er hat auch den Leuten viel Verantwortung gegeben, und das hat bei vielen dazu geführt, dass sie aufgeblüht sind. Alle hatten unterschiedliche Methoden und ich habe von jedem viel gelernt.»

WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 277 Punkte

02. Norris 199

03. Leclerc 177

04. Piastri 167

05. Sainz 162

06. Hamilton 150

07. Pérez 131

08. Russell 116

09. Alonso 49

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 12

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

17. Ocon 5

18. Albon 4

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 408 Punkte

02. McLaren 366

03. Ferrari 345

04. Mercedes 266

05. Aston Martin 73

06. Racing Bulls 34

07. Haas 27

08. Alpine 11

09. Williams 4

10. Sauber 0