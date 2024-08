Mike Krack: «Team befindet sich noch im Wachstum»

Das Aston Martin Team hat mit Bob Bell, Andy Cowell und Enrico Cardile einige hochkarätige Technik-Experten an Bord geholt. Die Wachstumsphase ist damit aber nicht abgeschlossen, verrät Teamchef Mike Krack.

Seit Adrian Newey seinen Abgang bei Red Bull Racing bestätigt hat, wird darüber gerätselt, bei welchem Team der Aerodynamik-Profi landen wird. Mehrere Medien in Grossbritannien und Italien haben übereinstimmend berichtet, dass sich der Star-Designer mit dem Rennstall aus Silverstone geeinigt haben soll. Das Abkommen soll im September verkündet werden.

Aston Martin-Teamchef Mike Krack erklärte denn auch vor der Sommerpause im Interview auf der Team-Website, dass die Wachstumsphase des Teams mit den Verpflichtungen von starken Ingenieuren wie Bob Bell, Andy Cowell und Enrico Cardile noch nicht abgeschlossen ist. «Wir befinden uns immer noch im Wachstum», sagte er.

«Aber ich denke, wir müssen das Ganze offen und dynamisch angehen, sowohl was das Personal als auch die Entwicklung des Autos angeht. Natürlich muss das auf einer soliden Basis passieren. Du brauchst eine gewisse Routine und auch Vertrauen, und es braucht Zeit, bis man dieses aufgebaut hat. Du kannst dich aber nie zurücklehnen. Vielmehr musst du ständig analysieren, was verbessert werden kann», weiss der Luxemburger.

«Es bedeutet aber nicht, dass du dann unbedingt auch alles ändern musst, doch du musst es immer wieder in Frage stellen. Wir haben in den vergangenen Monaten mehrere neue Mitglieder des Senior-Managements an Bord geholt, und jedes Mal kommt die Frage auf, ob dies nun das letzte Puzzle-Teil war. Das ist es nie. Wir werden weiterhin schauen, ob da draussen jemand ist, der uns helfen kann, besser zu werden», ergänzt Krack.

WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 277 Punkte

02. Norris 199

03. Leclerc 177

04. Piastri 167

05. Sainz 162

06. Hamilton 150

07. Pérez 131

08. Russell 116

09. Alonso 49

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 12

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

17. Ocon 5

18. Albon 4

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 408 Punkte

02. McLaren 366

03. Ferrari 345

04. Mercedes 266

05. Aston Martin 73

06. Racing Bulls 34

07. Haas 27

08. Alpine 11

09. Williams 4

10. Sauber 0