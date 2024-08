Haas-Teamchef Ayao Komatsu: «Ein gutes Zeichen»

Seit Jahresbeginn schwingt Ayao Komatsu das Zepter im Haas-Team. Der Japaner lobt seine Mannschaft nicht nur für die deutlich bessere Punkteausbeute in diesem Jahr. Er lobt auch die bessere Zusammenarbeit.

Im vergangenen Jahr hatte das Haas-Team nach 14 WM-Runden nur elf Punkte auf dem WM-Konto, damit belegte es den achten Platz in der Konstrukteurstabelle. In den folgenden Rennen konnte das Team nur noch einen weiteren Zähler verbuchen, damit landete es auf dem letzten Platz.

In diesem Jahr steht die US-Mannschaft deutlich besser da. Bis zur Sommerpause hat das Duo Nico Hülkenberg und Kevin Magnussen bereits 27 Punkte gesammelt, das Team liegt damit auf dem siebten Zwischenrang. Das freut auch Ayao Komatsu, der den Posten des Teamchefs in diesem Jahr übernommen hat, nachdem Günther Steiners Vertrag nicht erneuert wurde.

Komatsu sagt über die bisherige Saisonleistung bei «Formula1.com»: «27 Punkte sind grossartig, das ist mehr als doppelt so viel wie wir im ganzen vergangenen Jahr gesammelt haben. Was aber noch erfreulicher ist, ist die Zusammenarbeit im Team. Wir arbeiten sehr gut zusammen, und das war früher noch nicht so. Das ist für mich das Beste, und sicherlich ist es auch ein gutes Zeichen dafür, dass wir die richtige Richtung eingeschlagen haben.»

Er sei von Anfang an von der Qualität der Mannschaft überzeugt gewesen. «Es ging nur darum, alles richtig hinzubekommen und den Leuten ein Umfeld zu schaffen, in dem sie ihre Bestleistung abrufen können. Jeder im Team – ob IT-Mitarbeiter, Software-Experte, Renningenieur, Fahrer oder Finanzprofi – jeder muss verstehen, was zu tun ist und wie das zur Performance auf der Strecke beiträgt», erklärt der Japaner.

«Sobald man diese Message rübergebracht hat und jeder weiss, was er zum Erfolg beiträgt, stimmt das Teamwork. Und wenn etwas nicht richtig läuft, dann schauen wir uns an, woran das liegt, ohne mit dem Finger auf einen Schuldigen zu zeigen. Wir betreiben keine Hexenjagd. Es ist entscheidend, den Leuten Sicherheit zu geben, damit sie vorankommen können», betont Komatsu.

WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 277 Punkte

02. Norris 199

03. Leclerc 177

04. Piastri 167

05. Sainz 162

06. Hamilton 150

07. Pérez 131

08. Russell 116

09. Alonso 49

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 12

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

17. Ocon 5

18. Albon 4

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 408 Punkte

02. McLaren 366

03. Ferrari 345

04. Mercedes 266

05. Aston Martin 73

06. Racing Bulls 34

07. Haas 27

08. Alpine 11

09. Williams 4

10. Sauber 0