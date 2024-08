Zeitplan Zandvoort-GP: Urteil von Christian Horner

​Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner vor dem 15. WM-Lauf der Formel-1-Saison 2021: Der 50-jährige Engländer spricht über Eindrücke zum Grossen Preis der Niederlande in Zandvoort.

Zandvoort in fester Hand der Orange-Hemden: Schon Stunden vor einem Training sitzen Tausende von Verstappen-Fans auf den Tribünen, ein Boom seit der Rückkehr der Königsklasse auf den Dünenkurs 2021.

Man muss sich das mal vorstellen: Für die 105.000 Karten, die bei der Rückkehr pro Tag angeboten wurden, gab es rund eine Million Anfragen! Am Ende hat damals die niederländische Regierung 70.000 Fans pro Tag erlaubt.

Seither haben die Fans ihren Max Verstappen erfolgreich zu drei Siegen in Serie gebrüllt, und auch Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner lässt sich jeweils von der grandiosen Stimmung anstecken.

Der Engländer sagt: «Vor drei Jahren war ich sehr gespannt. Denn als ich selber noch Rennen fuhr, bin ich hier nie angetreten. Der Kurs hat gehalten, was ich mir davon versprochen hatte – er ist kurz, aber anspruchsvoll, für mich ist er wie ein Mini-Suzuka. Das ist sehr aufregend!»



«Eine Runde in Zandvoort ist zwar kurz wie auf dem Red Bull Ring, aber in Österreich haben wir viel mehr Geraden, also ist das Überholen einfacher. Verkehr ist somit hier immer ein grosses Thema.»



«Max freut sich jedes Mal wahnsinnig auf seinen Heim-GP, aber ich sehe bei ihm eine ganz normale Vorbereitung. Mit dem Unterschied: Wenn das überhaupt möglich ist, dann ist er noch motivierter.»





Zeitplan Grosser Preis der Niederlande

Donnerstag, 22. August

13.30–14.15: Pressekonferenz Formel 1-Fahrer

13.45–14.00: Pisteninspektion

14.00–15.00: Highspeed-Test Safety-Car und Medical-Car

15.00–18.00: Pit Lane Walk

17.00–19.00: F1 Experiences Set Up

18.00–19.00: F1 Experiences Pit Lane Walk

19.00–20.30: F1 Experiences Live



Freitag, 23. August

08.55–09.10: Pisteninspektion und Safety Car-Test

09.10–09.25: Übung Medizinischer Eingriff

10.10–10.50: Erstes Training F1 Academy

11.00–11.30: Paddock Club Track Tour

11.00–12.00: Paddock Club Pit Lane Walk

11.00–12.00: Formel 1 Fahrzeugpräsentation

11.30–12.00: Showteam Promoter

12.00–12.15: Pisteninspektion

12.30–12.30: Erstes Training Formel 1

14.00–14.45: Training Porsche Supercup

14.30–15.30: Teams Pressekonferenz

14.55–15.25: Paddock Club Track Tour

14.55–15.25: Paddock Club Pit Lane Walk

15.20–15.40: Showteam

15.40–15.50: Pisteninspektion

16.00–17.00: Zweites Training Formel 1

17.30–18.10: Zweites Training F1 Academy

18.20–19.20: Paddock Club Track Tour

18.20–19.20: Paddock Club Pit Lane Walk

18.30–19.30: Fahrer-Meeting

19.20–20.20: F1 Experiences Pitlane Walk



Samstag, 24. August

08.40–09.10: Boxenstopp-Training

09.40–09.55: Pisteninspektion und Safety Car-Test

10.15–10.45: Qualifying F1 Academy

10.45–11.00: Showteam

11.00–11.10: Pisteninspektion

11.30–12.30: Drittes Training Formel 1

13.00–13.30: Qualifying Porsche Supercup

13.40–14.10: Paddock Club Track Tour

13.40–14.35: Paddock Club Pit Lane Walk

14.10–14.40: Showteam

14.40–14.50: Pisteninspektion

15.00–16.00: Qualifying Formel 1

16.00–17.00: Pressekonferenz Qualifying

16.10–16.35: Showteam

16.45–16.48: Pitlane offen F1 Academy

17.05–17.40: Erstes Rennen F1 Academy (17 Runden, max. 30 Min.)

17.50–18.50: Paddock Club Pit Lane Walk

17.50–18.50: Paddock Club Track Tour



Sonntag, 25. August

09.45–10.00: Pisteninspektion und Safety Car-Test

10.20–10.23: Pitlane offen F1 Academy

10.40–11.15: Zweites Rennen F1 Academy (17 Runden, max. 30 Min.)

11.40–11.45: Pitlane offen Porsche Supercup

11.55–12.30: Rennen Porsche Supercup (17 Runden oder 30 Min.)

12.40–13.30: Paddock Club Track Tour

12.55–13.55: Paddock Club Pit Lane Walk

13.00–13.30: Fahrerparade

14.00–14.10: Pisteninspektion und medizinische Inspektion

14.20–14.30: Pitlane offen Formel 1

14.46–14.48: Nationalhymne

15.00–17.00: Großer Preis der Niederlande (72 Runden oder 120 Min.)