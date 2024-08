Mercedes: Beförderung für Lewis Hamiltons «Bono»

Der Renningenieur von Lewis Hamilton, Peter «Bono» Bonnington, bekommt eine Beförderung. Künftig trägt er den Titel «Head of Race Engineering». Die Wechselgerüchte dürften damit ausgeräumt sein.

Neue Rolle für den Renningenieur von Lewis Hamilton!

Lewis Hamiltons Renningenieur Peter Bonnington, der in Anlehnung an seinen Nachnamen den Spitznamen Bono trägt, wurde beim Mercedes-Formel-1-Team zum Head of Race Engineering befördert. Mercedes bestätigte die neue Rolle gegenüber SPEEDWEEK.com.

Bono wird weiterhin seine Rolle als Mann im Ohr von Hamilton während der Sessions innehaben – sein Verantwortungsbereich wächst nun aber.

Auch der Renningenieur von Max Verstappen bei Red Bull Racing, Gianpiero Lambiase, trägt seit 2022 zusätzlich zu seiner Arbeit mit dem Weltmeister den Titel Head of Race Engineering und damit die Verantwortung für beide Seiten der Garage.

Den Gerüchten, Bonnington könnte Lewis Hamilton 2025 zu Ferrari folgen, dürfte damit nun endgültig ein Ende gesetzt sein. Die Wege des ikonischen Duos, das verantwortlich für einige Kult-Funksprüche ist, werden sich entsprechend zum Ende der Saison trennen. Bei Ferrari dürfte Hamilton dann Riccardo Adami, den aktuellen Renningenieur von Carlos Sainz, als neuen «Mann im Ohr» bekommen.

WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 277 Punkte

02. Norris 199

03. Leclerc 177

04. Piastri 167

05. Sainz 162

06. Hamilton 150

07. Pérez 131

08. Russell 116

09. Alonso 49

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 12

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

17. Ocon 5

18. Albon 4

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 408 Punkte

02. McLaren 366

03. Ferrari 345

04. Mercedes 266

05. Aston Martin 73

06. Racing Bulls 34

07. Haas 27

08. Alpine 11

09. Williams 4

10. Sauber 0