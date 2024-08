Andrea Kimi Antonelli: «Formel 1 ist noch ein Traum»

Italienischen Medienberichten zufolge soll Andrea Kimi Antonelli im nächsten Jahr die Nachfolge von Lewis Hamilton bei Mercedes antreten. Der junge Italiener bleibt dennoch bescheiden, wenn es um seine GP-Zukunft geht.

Die Aufmerksamkeit, die Andrea Kimi Antonelli auf sich zieht, ist gross. Denn der Mercedes-Nachwuchsstar soll im nächsten Jahr bereits für das Werksteam der Sternmarke in der Formel 1 mitkämpfen – und damit die Nachfolge von Lewis Hamilton antreten.

Italienischen Medienberichten zufolge hat man sich geeinigt, die Verpflichtung von Antonelli soll bei dessen Heimspiel in Monza verkündet werden. Der Teenager, der am Rennsonntag in Zandvoort seinen 18. Geburtstag feiern wird, soll auf dem italienischen Highspeed-Kurs auch seine erste FP1-Teilnahme im Silberpfeil bestreiten.

Antonelli selbst sagte im Interview mit «Motorsport.com»: «Ich freue mich sehr, dass ich für das Formel-1-Cockpit in Betracht gezogen werde, aber ich fordere da gar nichts. Derzeit lautet mein Ziel, eine gute Leistung in der Formel 2 zu zeigen.»

«Danach werden wir sehen. Ich sehe die Formel 1 immer noch als einen Traum an. Klar ging mir das auch schon durch den Kopf. Aber ganz ehrlich, für mich ist das immer noch ein Traum. Ob er sich erfüllen wird, werden wir sehen», ergänzte der aktuelle Formel-2-Siebte.

WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 277 Punkte

02. Norris 199

03. Leclerc 177

04. Piastri 167

05. Sainz 162

06. Hamilton 150

07. Pérez 131

08. Russell 116

09. Alonso 49

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 12

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

17. Ocon 5

18. Albon 4

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 408 Punkte

02. McLaren 366

03. Ferrari 345

04. Mercedes 266

05. Aston Martin 73

06. Racing Bulls 34

07. Haas 27

08. Alpine 11

09. Williams 4

10. Sauber 0