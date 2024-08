Max Verstappen: Zandvoort-Sieg Nr. 4, vierter Titel?

​Der Niederländer Max Verstappen jagt auf der Heimrennstrecke von Zandvoort den vierten Sieg in Folge. Aber die Ausgangslage ist eine ganz andere als vor einem Jahr in den Dünen an der Nordsee.

Seit die Formel 1 in die Dünen von Zandvoort zurückgekehrt ist, kann Max Verstappen eine reine Weste vorzeigen: Drei Pole-Positions, drei Siege. Mit einem vierten Volltreffer am 25. August – es wäre sein 62. GP-Sieg – würde der 26-jährige Red Bull Racing-Star seinen Vorsprung in der Fahrer-WM weiter ausbauen auf McLaren-Fahrer Lando Norris.

Vor einem Jahr fragten sich die Verstappen-Fans angesichts der tollen Siegesserie von Max (zehn Siege in Folge, von Miami 2023 bis Monza 2023) – wann kann der inzwischen 45-fache GP-Sieger seinen dritten Titel sicherstellen?

Heute bangen die Verstappen-Fans. Der Vorsprung von Max auf Lando Norris beträgt zwar scheinbar beruhigende 78 Punkte (das entspricht drei Siegen samt bester Rennrunde), aber die Dominanz von Red Bull Racing aus dem Frühling ist verflogen. Max nüchtern: «Die Gegner haben uns überholt.»



2021 eroberte Verstappen den WM-Titel im dramatischen WM-Finale von Abu Dhabi gegen Lewis Hamilton. 2022 stand die erfolgreiche Titelverteidigung des Niederländers am 18. von 22 Wochenenden fest (in Japan). 2023 war Max in Runde 17 erneut Champion, dieses Mal in Katar.



2024 ist das alles ein wenig komplizierter, und dabei nicht zu vergessen: Die Königsklasse fährt bei den ausstehenden zehn GP-Wochenenden noch drei Mal nach dem Sprintformat (USA, Brasilien und Katar).



Max Verstappen hält sich eisern an seinen WM-Fahrplan: «Bei jedem Rennen versuchen, das Beste aus dem Möglichkeiten zu machen, idealerweise ist das ein Sieg, und im Herbst gucken wir dann, wo uns das hinführt.»





Formel-1-WM 2024: Restprogramm

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island

* GP-Wochenende im Sprintformat





WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 277 Punkte

02. Norris 199

03. Leclerc 177

04. Piastri 167

05. Sainz 162

06. Hamilton 150

07. Pérez 131

08. Russell 116

09. Alonso 49

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 12

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

17. Ocon 5

18. Albon 4

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 408 Punkte

02. McLaren 366

03. Ferrari 345

04. Mercedes 266

05. Aston Martin 73

06. Racing Bulls 34

07. Haas 27

08. Alpine 11

09. Williams 4

10. Sauber 0