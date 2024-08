Bericht: Andrea Kimi Antonelli in Monza im Mercedes?

Andrea Kimi Antonelli fährt für Prema in der Formel 2. Hier feiert er seinen Sieg in Ungarn

Andrea Kimi Antonelli und Mercedes. In Italien wurde bereits berichtet, dass man sich einig sei. Nun heißt es aus dem Land auch, dass der italienische Nachwuchspilot in Monza kommende Woche ein Training fahren soll.

Sehen wir in den nächsten Tagen Andrea Kimi Antonelli im aktuellen Mercedes?

Laut der italienischen Variante von motorsport.com soll Antonelli in Monza, also in einer Woche, ein Freitagstraining im Mercedes W15 absolvieren.

Der junge Italiener soll sich bereits mit Mercedes einig sein, berichtet man in Italien. Der Deal soll demnach in Monza verkündet werden. Eine Ausfahrt in einem der verpflichtenden Trainings für junge Fahrer würde da perfekt passen.

Ebenfalls dazu passt: Am Sonntag des Zandvoort-Rennens wird Antonelli 18 Jahre alt, dürfte also dann sogar Rennen fahren. Der Italiener kommt zudem gebürtig aus Bologna, was nicht allzu weit von Monza ist.

Antonelli, der direkt von der Formel 4 in die Formel 2 befördert wurde, absolviert bereits ein privates Testprogramm, fuhr einen älteren Mercedes in Silverstone und zum Ende der ersten Saisonhälfte einen Reifentest in Spa. Die Krönung wäre die Ausfahrt im aktuellen Mercedes – anstelle von Lewis Hamilton, der Mercedes Ende der Saison verlässt und den Antonelli wohl ersetzen wird.

WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 277 Punkte

02. Norris 199

03. Leclerc 177

04. Piastri 167

05. Sainz 162

06. Hamilton 150

07. Pérez 131

08. Russell 116

09. Alonso 49

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 12

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

17. Ocon 5

18. Albon 4

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 408 Punkte

02. McLaren 366

03. Ferrari 345

04. Mercedes 266

05. Aston Martin 73

06. Racing Bulls 34

07. Haas 27

08. Alpine 11

09. Williams 4

10. Sauber 0