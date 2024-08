Verstappen-Jäger Lando Norris: Fünf Mal versagt

​McLaren-Fahrer Lando Norris ist gegenwärtig der aussichtsreichste Verstappen-Jäger: zweiter WM-Zwischenrang, aber schon um 78 Punkte distanziert. Der Brite äussert sich selbstkritisch.

Lando Norris ist echt auf den Hund gekommen: In der Sommerpause hat er ein Hunde- und Katzenheim der gemeinnützigen britischen Organisation Battersea besucht. Seit 2009 kümmern sich die Spezialisten dort um Vierbeiner, die Hilfe brauchen, ein neues Zuhause oder einen Platz für die letzten Jahre ihres Lebens.

Was die Formel-1-WM angeht, so ist Norris der schärfste Hund unter den Verfolgern von Leader Max Verstappen: Der 24-jährige McLaren-Fahrer liegt auf dem zweiten WM-Zwischenrang, mit dem Sieg in Miami als Highlight und stattlichen acht Podestplatzierungen. Darauf darf Lando stolz sein.

Jetzt kommt der Aber-Teil: Norris liegt 78 Punkte hinter dem WM-Führenden, das entspricht exakt drei Siegen samt bester Rennrunde. Anders gesagt: Max Verstappen könnte sich für die GP-Wochenenden von Zandvoort, Monza und Singapur an den Pool legen und käme noch immer als WM-Leader nach Texas.

Sie merken: Keine einfache Sache für Norris, seinem Kumpel die Führung abzujagen. Zumal – bei den vergangenen sechs WM-Läufen ist Norris nur einmal vor Max ins Ziel gekommen.



Nach der Sommerpause sagt Lando im Fahrerlager der Zandvoort-Rennstrecke: «Ich bin zufrieden damit, wie der erste Teil der Saison verlaufen ist, aber gleichzeitig gilt eben auch – ich habe zu viele Fehler gemacht und zu viele Punkte liegen lassen.»



«Wenn ich wirklich ein Wörtchen um den Titel mitreden will, gegen Max oder einen anderen Fahrer, dann muss ich ein höheres Niveau erreichen. Ich habe mir sehr Vieles angeschaut und arbeite daran, stärker zu werden.»



«Gewiss, es sind noch viele Punkte zu gewinnen. Wir haben im Konstrukteurs-Pokal eine gute Chance gegen Red Bull Racing, und in der Fahrer-WM bin ich auch nicht aus dem Rennen. Aber ich sehe natürlich auch, dass der Abstand gross ist, und den gegen einen Fahrer wie Max wettzumachen, das ist sehr schwierig. Nur wenn alles nach Plan läuft, können wir dieses Ziel erreichen.»



Woran Lando dringend arbeiten muss: Norris ist fünf Mal zu einem Formel-1-Rennen von Pole gestartet (Sprint-Poles in Brasilien 2023 und China 2024, GP-Poles in Russland 2021 sowie Spanien und Ungarn 2024) – und kein einziges Mal als Leader aus der ersten Kurve gekommen!