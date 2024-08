Valtteri Bottas: Bessere Formel-1-Chance dank Binotto

Formel-1-Routinier Valtteri Bottas hat angedeutet, dass seine Chancen, sein Cockpit im Rennstall aus Hinwil zu behalten und auch in der Audi-Ära an Bord zu sein, mit der Sauber-Ankunft von Mattia Binotto gestiegen sind.

Mattia Binotto hat diese Woche seine neue Funktion als Chief Operating Officer und Chief Technical Officer im Sauber-Team am 1. August angetreten. Im nächsten Jahr bekommt der frühere Ferrari-Teamchef Unterstützung vom aktuellen Red Bull Racing-Sportchef Jonathan Wheatley, der die Rolle des Teamchefs übernehmen wird. Das Duo folgt auf Sauber-CEO Andreas Seidl und Verwaltungsratschef Oliver Hoffmann, die das Team verlassen haben.

Kurz nachdem die Binotto-Verpflichtung verkündet worden war, bestätigte Williams die Verpflichtung von Carlos Sainz. Damit sind die Chancen von Valtteri Bottas auf einen Verbleib im Sauber-Team gestiegen, obwohl das Team auch die Verpflichtung junger Fahrer in Betracht zieht.

Bottas selbst sagt: «Wie ich schon in Spa erwähnt habe, haben sich die Dinge mit dem neuen Ansprechpartner verändert. Wir haben uns nach dem Rennen in Belgien kurz unterhalten und die Gespräche in dieser Woche fortgesetzt. Das ist der aktuelle Stand.»

Binotto soll die Leistung von Bottas dem Vernehmen nach hoch einschätzen, denn er konnte miterleben, was der Finne in seiner Zeit bei Mercedes an der Seite von Lewis Hamilton geleistet hat. Auf Nachfrage, wie gross der Respekt sei, den der Italiener ihm entgegenbringt, erklärt er: «Er kennt mich ein bisschen, und jetzt haben wir uns besser kennengelernt.»

«Wir waren früher Konkurrenten, als ich bei Mercedes war und er bei Ferrari. Aber es scheint, dass er Respekt vor mir hat, und ich habe Respekt vor ihm, was ein guter Ausgangspunkt für die Gespräche ist», erzählt Bottas, der sich sicher ist, nun besser unterstützt zu werden als noch zu Zeiten von Andreas Seidl und Oliver Hoffmann.

«In den letzten sechs Monaten hatte ich das Gefühl, dass ich nicht die höchste Priorität geniesse», sagte er. «Offensichtlich gab es eine Verpflichtung vor mir, und offensichtlich haben das Team und das Management nach allen möglichen Optionen gesucht, wobei manchmal recht wenig Kommunikation stattfand», fügt er mit Blick auf die Verpflichtung von Nico Hülkenberg ab 2025 an.

«Nun fühlt es sich etwas anders an. Wie gesagt, hat ein klarer Neuanfang stattgefunden. Wir haben nun eine klare Struktur an der Spitze, es ist klar, wer was macht, und ich denke, das ist positiv. Mattia kommt auch von einem Team, das sehr erfolgreich war. Er weiss, was ein gutes Team braucht. Deshalb denke ich, dass seine Ankunft gut ist für die Zukunft der Mannschaft», ergänzt der 34-Jährige.

Ähnlich fällt sein Urteil über Wheatleys Verpflichtung aus. «Ich denke, er ist ein guter Fang, den das Team gemacht hat. Es ist immer gut, wenn man Leute an Bord holen kann, die bei Top-Teams waren. Man bekommt eine neue Perspektive und erweitert den Erfahrungsschatz. Ich denke, das ist wirklich gut für das Team. Das Gleiche gilt für Mattia, der erst angefangen hat und zunächst beobachtet und lernt. Er baut eine neue Struktur auf, und die Zeit wird zeigen, ob sich diese bewährt. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass er das mit seinen Fähigkeiten gut hinbekommen wird», lobt Bottas.

Bottas räumt ein, dass der Wechsel von Sainz zu Williams seine Chancen verbessert hat: «Sicherlich bedeutet das, dass es einen Fahrer weniger auf dem Markt gibt. Ich denke, es ist eine Tatsache, dass meine Chancen jetzt grösser sind. Meine Priorität ist es, Teil von Audi zu sein. Seit der Ankündigung, dass die Marke in die Formel 1 kommt, habe ich immer mein Interesse an diesem Projekt gezeigt. Natürlich treffen sie am Ende die Entscheidung, aber sie prüfen zweifellos alle Optionen, und das müssen sie auch. Ich könnte mir vorstellen, dass ich in einer starken Position bin. Aber natürlich liegt die Entscheidung bei Mattia und Audi.»

WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 277 Punkte

02. Norris 199

03. Leclerc 177

04. Piastri 167

05. Sainz 162

06. Hamilton 150

07. Pérez 131

08. Russell 116

09. Alonso 49

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 12

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

17. Ocon 5

18. Albon 4

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 408 Punkte

02. McLaren 366

03. Ferrari 345

04. Mercedes 266

05. Aston Martin 73

06. Racing Bulls 34

07. Haas 27

08. Alpine 11

09. Williams 4

10. Sauber 0