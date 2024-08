Max Verstappen: «Keine weiteren 200 GP-Einsätze»

WM-Leader Max Verstappen bestreitet beim Heimrennen in Zandvoort seinen 200. GP-Einsatz. Der Niederländer aus dem Red Bull Racing Team ist sich sicher, dass er nicht noch einmal 200 Grands Prix bestreiten wird.

Das anstehende Formel-1-Kräftemessen auf dem Circuit Zandvoort ist für Max Verstappen aus zwei Gründen ein ganz besonderer WM-Termin. Der WM-Leader rückt auf dem 4,259 km langen Rundkurs nicht nur zum Heimspiel aus. Er bestreitet auch seinen 200. GP-Einsatz – und wird sich damit zum jüngsten GP-Piloten krönen, der diesen Meilenstein erreicht hat.

Nach der Sommerpause, in der er seine Batterien wieder aufladen konnte, freut sich der 26-Jährige auf sein Heimrennen. «Die Atmosphäre in Zandvoort ist immer fantastisch», schwärmt der Red Bull Racing-Star, der versuchen wird, zum vierten Mal in Folge auf heimischem Asphalt zu triumphieren. «Die Fans sind unglaublich, für mich ist das ein ganz spezielles Rennen», erklärt der 61-fache GP-Sieger, der seinen letzten GP-Triumph in Barcelona gefeiert hat.

«Es ist ein grossartiger Rundkurs mit kurzen Geraden und einer engen Piste», sagt Verstappen über die niederländische Strecke, auf der er «hoffentlich um den Sieg» kämpfen kann. Den Grundstein dafür muss er im Qualifying legen, denn in Zandvoort ist das überholen praktisch unmöglich. In Belgien war er im Abschlusstraining der Schnellste, musste in der Startaufstellung aber um zehn Positionen nach hinten rücken, weil er mit einem neuen Verbrennungsmotor unterwegs war, mit dem er das erlaubte Motorteile-Kontingent überschritt.

Verstappen rechnet aber nicht mit einem leichten Spiel. Er weiss: «In diesem Jahr kämpfen viel mehr Teams an der Spitze mit. Und wenn man den bisherigen Saisonverlauf ansieht, kann man sicherlich sagen, dass es in diesem Jahr eine grössere Herausforderung sein wird, das Heimrennen zu gewinnen. Wir haben aber in der Sommerpause alles analysiert und geschaut, wo wir uns verbessern müssen. Mal schauen, wie es läuft.»

Der dreifache Weltmeister stellte bei der Pressekonferenz mit Blick auf seinen 200. GP-Einsatz auch klar: «Ich werde sicherlich nicht noch 200 weitere Grands Prix bestreiten, das ist einfach. Ich denke, ich habe die Halbzeit meiner Karriere hinter mir. Es fühlt sich aber auch nicht wie das 200. Rennen an, allerdings haben wir mittlerweile auch viele Rennen pro Jahr.»

WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 277 Punkte

02. Norris 199

03. Leclerc 177

04. Piastri 167

05. Sainz 162

06. Hamilton 150

07. Pérez 131

08. Russell 116

09. Alonso 49

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 12

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

17. Ocon 5

18. Albon 4

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 408 Punkte

02. McLaren 366

03. Ferrari 345

04. Mercedes 266

05. Aston Martin 73

06. Racing Bulls 34

07. Haas 27

08. Alpine 11

09. Williams 4

10. Sauber 0