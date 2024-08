Zandvoort-GP kompakt: TV, Zeitplan, Wetter verrückt

​Die Formel-1-Fahrer müssen sich in Zandvoort auf Einiges gefasst machen: Das Wetter spielt etwas verrückt. Hier auch der komplette Zeitplan des Niederlande-GP und was die TV-Kollegen zeigen.

Was Regen in Zandvoort anrichten kann, das haben wir im Niederlande-GP 2023 erlebt: Mischverhältnisse erzeugten einen hochspannenden WM-Lauf, am Ende hatte Max Verstappen die Nase vorn, mit Fernando Alonso auf Platz 2 und Pierre Gasly auf Rang 3.

Für die Ausgabe 2024 hat der Donnerstag einen Vorgeschmack auf holländische Wetterkapriolen geliefert, und das setzt sich am Freitagmorgen fort: Es ist überaus windig, wir spüren hier Ausläufer des Wirbelsturms Ernesto, der auch Deutschland zerzaust.

Während es am Freitag, 23. August bei einem Schauer um die Mittagszeit bleiben soll, kommt Samstag richtig viel Regen. Nach derzeitigem Stand werden wir ein Abschlusstraining auf nasser Bahn erleben.

Der Sonntag mit dem Niederlande-GP dann wieder freundlicher, die Sonne kehrt zurück.



Wie sich das alles entwickelt, darüber halten wir Sie in der Quali und im Rennen mit unserem beliebten Live-Ticker auf dem Laufenden. Hier finden Sie auch den kompletten Zeitplan des Zandvoort-Wochenendes.





Grosser Preis der Niederlande im TV

Freitag, 23. August

11.15 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Fahrer

12.00 Sky Sport F1 – Warm Up - Das Motorsport Spezial

12.15 ServusTV – Beginn Übertragung Erstes Freies Training

12.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Erstes Freies Training

12.30 Erstes Freies Training

14.00 Sky Sport F1 – Inside Story: Lando wins at last

14.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

15.30 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Belgien

15.45 ServusTV – Beginn Übertragung Zweites Freies Training

15.45 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Zweites Freies Training

16.00 Zweites Freies Training

18.20 Sky Sport F1 – Inside Story: Magnificent Hamilton wins Silverstone classic

18.45 Sky Sport F1 – Inside Story: Lando wins at last

20.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Erstes Freies Training

21.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Zweites Freies Training

23.00 Sky Sport F1 – Hardenacke trifft... (Gast: Ralf Schumacher)



Samstag, 24. August

06.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Erstes Freies Training

08.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Zweites Freies Training

09.30 Sky Sport F1 – Rennen Kompakt - GP Belgien

10.55 Sky Sport F1 – Greatest Races: N. Lauda / Estoril 1984

11.05 Sky Sport F1 – Greatest Races: G. Berger / Deutschland 1994

11.15 ServusTV – Beginn Übertragung Drittes Freies Training

11.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Drittes Freies Training

11.30 Drittes Freies Training

13.00 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Belgien

13.15 Sky Sport F1 – Chasing the Dream: Hadjars Spa Ausbruch

13.30 Sky Sport F1 – Hardenacke trifft... (Gast: Ralf Schumacher)

14.30 ServusTV – Vorbericht Qualifying

14.30 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Qualifying

14.30 RTL – Beginn Übertragung Qualifying

14.55 SRF zwei – Beginn Übertragung Qualifying

15.00 ServusTV – Beginn Übertragung Qualifying

15.00 Abschlusstraining

16.00 ServusTV – Analyse Qualifying

16.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

17.50 Sky Sport F1 – Greatest Races: G. Berger / Deutschland 1994

18.00 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Belgien

19.15 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

21.15 Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt

23.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying



Sonntag, 25. August

07.45 Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt

09.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

11.25 Sky Sport F1 – Inside Story: Magnificent Hamilton wins Silverstone classic

12.40 Sky Sport F1 – Top 10: Moments of Brilliance - Lewis Hamilton

13.00 Sky Sport F1 – Inside Story: Magnificent Hamilton wins Silverstone classic

13.00 ServusTV – Vorbericht Rennen

13.30 Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

14.00 RTL – Beginn Übertragung Rennen

14.20 SRF zwei – Beginn Übertragung Rennen

14.55 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Rennen

15.00 ServusTV – Beginn Übertragung Rennen

15.00 Grand Prix der Niederlande

16.40 ServusTV – Analyse Rennen

16.45 Sky Sport F1 – Analysen & Interviews

17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

18.00 ORF 1 – F1 Motorhome

19.00 Sky Sport F1 – Sky Next Generation: Rennen

23.30 Sky Sport F1 – Rennen Kompakt





Zeitplan Grosser Preis der Niederlande

Freitag, 23. August

10.10–10.50: Erstes Training F1 Academy

11.00–11.30: Paddock Club Track Tour

11.00–12.00: Paddock Club Pit Lane Walk

11.00–12.00: Formel 1 Fahrzeugpräsentation

11.30–12.00: Showteam Promoter

12.00–12.15: Pisteninspektion

12.30–12.30: Erstes Training Formel 1

14.00–14.45: Training Porsche Supercup

14.30–15.30: Teams Pressekonferenz

14.55–15.25: Paddock Club Track Tour

14.55–15.25: Paddock Club Pit Lane Walk

15.20–15.40: Showteam

15.40–15.50: Pisteninspektion

16.00–17.00: Zweites Training Formel 1

17.30–18.10: Zweites Training F1 Academy

18.20–19.20: Paddock Club Track Tour

18.20–19.20: Paddock Club Pit Lane Walk

18.30–19.30: Fahrer-Meeting

19.20–20.20: F1 Experiences Pitlane Walk



Samstag, 24. August

08.40–09.10: Boxenstopp-Training

09.40–09.55: Pisteninspektion und Safety Car-Test

10.15–10.45: Qualifying F1 Academy

10.45–11.00: Showteam

11.00–11.10: Pisteninspektion

11.30–12.30: Drittes Training Formel 1

13.00–13.30: Qualifying Porsche Supercup

13.40–14.10: Paddock Club Track Tour

13.40–14.35: Paddock Club Pit Lane Walk

14.10–14.40: Showteam

14.40–14.50: Pisteninspektion

15.00–16.00: Qualifying Formel 1

16.00–17.00: Pressekonferenz Qualifying

16.10–16.35: Showteam

16.45–16.48: Pitlane offen F1 Academy

17.05–17.40: Erstes Rennen F1 Academy (17 Runden, max. 30 Min.)

17.50–18.50: Paddock Club Pit Lane Walk

17.50–18.50: Paddock Club Track Tour



Sonntag, 25. August

09.45–10.00: Pisteninspektion und Safety Car-Test

10.20–10.23: Pitlane offen F1 Academy

10.40–11.15: Zweites Rennen F1 Academy (17 Runden, max. 30 Min.)

11.40–11.45: Pitlane offen Porsche Supercup

11.55–12.30: Rennen Porsche Supercup (17 Runden oder 30 Min.)

12.40–13.30: Paddock Club Track Tour

12.55–13.55: Paddock Club Pit Lane Walk

13.00–13.30: Fahrerparade

14.00–14.10: Pisteninspektion und medizinische Inspektion

14.20–14.30: Pitlane offen Formel 1

14.46–14.48: Nationalhymne

15.00–17.00: Großer Preis der Niederlande (72 Runden oder 120 Min.)