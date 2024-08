Lewis Hamilton (Mercedes): «Ich freue mich für Bono»

Lewis Hamilton wird das Mercedes-Team nach der laufenden Saison in Richtung Ferrari verlassen. Sein Renningenieur Peter Bonnington wird hingegen im Werksteam der Sternmarke bleiben. So reagiert der GP-Star darauf.

Für Lewis Hamilton beginnt nach zehn Rennwochenenden ein neues Karriere-Kapitel. Der siebenfache Weltmeister wird im nächsten Jahr nicht mehr für die Marke mit dem Stern in der Formel 1 antreten. Stattdessen wird das springende Pferdchen von Ferrari auf seinem GP-Renner prangen. Der Rekord-GP-Sieger wird dann mit einem neuen Renningenieur arbeiten müssen.

Denn sein langjähriger Mann im Ohr bleibt beim Werksteam von Mercedes, und übernimmt dort die Rolle des leitenden Renningenieurs. Hamilton sagt zur Entscheidung seines langjährigen Wegbegleiters: «Ich hätte liebend gerne mit ihm weitergearbeitet, denn uns verbindet eine grossartige Beziehung.»

«Man konnte in Silverstone sicher sehen, dass er wie ein Bruder für mich ist. Und ich hätte ihn gerne weiter an meiner Seite, aber ich freue mich sehr für ihn. Ich finde ganz generell, dass jeder das machen muss, was für ihn selbst das Beste ist. Es wäre auch ein grosser Schritt für ihn und sein direktes Umfeld gewesen, deshalb wusste ich, dass es nicht wahrscheinlich sein würde, dass er zu Ferrari wechselt. Es wäre eine drastische Veränderung in seinem Leben gewesen», betont der 105-fache GP-Sieger.

«Aber ich bin sehr glücklich, dass das Team ihm die Möglichkeit gibt, weiter zu wachsen und ich denke, er kann dann noch besser zeigen, was er alles drauf hat. Aber wir werden für immer eine Familie sein. Wir haben darüber geredet und wir wollen die Zusammenarbeit nun mit guten Ergebnissen beenden», ergänzt der 39-jährige Brite.

WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 277 Punkte

02. Norris 199

03. Leclerc 177

04. Piastri 167

05. Sainz 162

06. Hamilton 150

07. Pérez 131

08. Russell 116

09. Alonso 49

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 12

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

17. Ocon 5

18. Albon 4

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 408 Punkte

02. McLaren 366

03. Ferrari 345

04. Mercedes 266

05. Aston Martin 73

06. Racing Bulls 34

07. Haas 27

08. Alpine 11

09. Williams 4

10. Sauber 0