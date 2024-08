Live-Ticker Zandvoort-Quali: Verstappen unter Druck

​Die Fans von Max Verstappen sind verwöhnt: Ihr Favorit stellte seinen Red Bull Racing-Rennwagen in Zandvoort 2021, 2022 und 2023 auf die Pole-Position. Im Live-Ticker erfahren Sie, ob das auch 2024 klappt.

Gehen die Verstappen-Festspiele von Zandvoort 2024 weiter? Die Mehrheit der Zuschauer drückt vor allem Red Bull Racing-Ass Max Verstappen die Daumen, und der Niederländer hat seine Fans bislang nicht hängenlassen: Pole-Position 2021, 2022 und 2023, danach drei Siege in Folge. Besser geht das nicht.

Vor der Ausgabe 2024 hat der 61-fache GP-Sieger seine Fans sanft darauf vorbereitet, dass es dieses Mal vielleicht eine Niederlage setzen könnte: «Die Gegner haben uns überholt, wir müssen nachlegen.»

Im ersten Training bei Mischverhältnissen stand Lando Norris seinem Kumpel Max Verstappen vor der Sonne, im zweiten Training musste sich Max mit dem fünften Rang begnügen.

Seit dem Spanien-GP vor zwei Monaten hat Max keinen Grand Prix mehr gewonnen (eine solche Phase ohne Sieg gab es letztmals vor drei Jahren, also vor der Flügelwagen-Epoche).



Nach sieben Pole-Positions an den ersten sieben GP-Wochenenden 2024 konnte Verstappen an den folgenden sieben Wochenenden nur noch einmal von Pole losbrausen: beim Heimrennen von Red Bull in Österreich.



Wie sich die Action in Zandvoort entwickelt, darüber halten wir Sie in der Quali und im Rennen mit unserem beliebten Live-Ticker auf dem Laufenden. Hier finden Sie auch den kompletten Zeitplan des Zandvoort-Wochenendes.





2. Training, Zandvoort

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:10,702 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:10,763

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:10,813

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:10,961

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:10,986

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:11,357

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:11,374

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:11,430

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11,443

10. Alex Albon (T), Williams, 1:11,550

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:11,576

12. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:11,581

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:11,630

14. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:11,644

15. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:11,818

16. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:11,934

17. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:12,061

18. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:12,206

19. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:13,108

20. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:13,296





1. Training, Zandvoort

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:12,322 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:12,523

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:13,006

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:13,074

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:13,142

06. Alex Albon (T), Williams, 1:13,159

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:13,230

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:13,563

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:13,597

10. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:13,965

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:14,151

12. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:14,279

13. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,306

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:14,418

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:14,467

16. Robert Shwartzman (IL), Sauber, 1:14,658

17. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:15,605

18. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:15,796

19. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:16,321

20. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:22,036





Niederlande-GP im TV

Samstag, 24. August

08.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Zweites Freies Training

09.30 Sky Sport F1 – Rennen Kompakt - GP Belgien

10.55 Sky Sport F1 – Greatest Races: N. Lauda / Estoril 1984

11.05 Sky Sport F1 – Greatest Races: G. Berger / Deutschland 1994

11.15 ServusTV – Beginn Übertragung Drittes Freies Training

11.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Drittes Freies Training

11.30 Drittes Freies Training

13.00 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Belgien

13.15 Sky Sport F1 – Chasing the Dream: Hadjars Spa Ausbruch

13.30 Sky Sport F1 – Hardenacke trifft... (Gast: Ralf Schumacher)

14.30 ServusTV – Vorbericht Qualifying

14.30 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Qualifying

14.30 RTL – Beginn Übertragung Qualifying

14.55 SRF zwei – Beginn Übertragung Qualifying

15.00 ServusTV – Beginn Übertragung Qualifying

15.00 Abschlusstraining

16.00 ServusTV – Analyse Qualifying

16.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

17.50 Sky Sport F1 – Greatest Races: G. Berger / Deutschland 1994

18.00 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Belgien

19.15 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

21.15 Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt

23.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying



Sonntag, 25. August

07.45 Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt

09.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

11.25 Sky Sport F1 – Inside Story: Magnificent Hamilton wins Silverstone classic

12.40 Sky Sport F1 – Top 10: Moments of Brilliance - Lewis Hamilton

13.00 Sky Sport F1 – Inside Story: Magnificent Hamilton wins Silverstone classic

13.00 ServusTV – Vorbericht Rennen

13.30 Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

14.00 RTL – Beginn Übertragung Rennen

14.20 SRF zwei – Beginn Übertragung Rennen

14.55 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Rennen

15.00 ServusTV – Beginn Übertragung Rennen

15.00 Grand Prix der Niederlande

16.40 ServusTV – Analyse Rennen

16.45 Sky Sport F1 – Analysen & Interviews

17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

18.00 ORF 1 – F1 Motorhome

19.00 Sky Sport F1 – Sky Next Generation: Rennen

23.30 Sky Sport F1 – Rennen Kompakt





Zeitplan Grosser Preis der Niederlande

Samstag, 24. August

08.40–09.10: Boxenstopp-Training

09.40–09.55: Pisteninspektion und Safety Car-Test

10.15–10.45: Qualifying F1 Academy

10.45–11.00: Showteam

11.00–11.10: Pisteninspektion

11.30–12.30: Drittes Training Formel 1

13.00–13.30: Qualifying Porsche Supercup

13.40–14.10: Paddock Club Track Tour

13.40–14.35: Paddock Club Pit Lane Walk

14.10–14.40: Showteam

14.40–14.50: Pisteninspektion

15.00–16.00: Qualifying Formel 1

16.00–17.00: Pressekonferenz Qualifying

16.10–16.35: Showteam

16.45–16.48: Pitlane offen F1 Academy

17.05–17.40: Erstes Rennen F1 Academy (17 Runden, max. 30 Min.)

17.50–18.50: Paddock Club Pit Lane Walk

17.50–18.50: Paddock Club Track Tour



Sonntag, 25. August

09.45–10.00: Pisteninspektion und Safety Car-Test

10.20–10.23: Pitlane offen F1 Academy

10.40–11.15: Zweites Rennen F1 Academy (17 Runden, max. 30 Min.)

11.40–11.45: Pitlane offen Porsche Supercup

11.55–12.30: Rennen Porsche Supercup (17 Runden oder 30 Min.)

12.40–13.30: Paddock Club Track Tour

12.55–13.55: Paddock Club Pit Lane Walk

13.00–13.30: Fahrerparade

14.00–14.10: Pisteninspektion und medizinische Inspektion

14.20–14.30: Pitlane offen Formel 1

14.46–14.48: Nationalhymne

15.00–17.00: Großer Preis der Niederlande (72 Runden oder 120 Min.)