3. Training Zandvoort: Gasly 1., übler Sargeant-Crash

Drittes Training zum Traditions-GP der Niederlande in Zandvoort: Auf nasser Bahn schnappt sich Pierre Gasly die Bestzeit, das Training wurde nach einem üblen Unfall von Logan Sargeant unterbrochen.

Zandvoort bleibt in diesem Jahr eine Wundertüte: Abtrocknende Bahn im ersten Training, trockene Strecke, aber brutal windig im zweiten, nun Regen in der dritten Trainingsstunde – ganz ordentlich was los an der Nordsee!

Das Gemeine ist: Der Lerneffekt aus dem dritten Training bleibt überschaubar, wenn es – gemäss niederländischer Meteorologen – in der Quali wieder trocken werden soll.

Das Training begann bei klammen 18 Grad und leichtem Regen, die Bahn nicht mal 20 Grad warm. Wie zu erwarten, stürzten sich die Fahrer nicht gleich auf die Bahn. Das Haas-Duo Hülkenberg und Magnussen sowie Sauber-Fahrer Bottas tasteten sich auf Regenreifen um die Bahn, Nico meldete: «Wir könnten hier schon mit Intermediates fahren.»

Oscar Piastri war der erste Fahrer in einem Kiesbett, abgesehen vom Stolz wurde nichts verletzt. Der Ungarn-GP-Sieger fuhr danach Bestzeit.



Die Teams tun sich mit diesen wechselhaften Wetterverhältnissen schwer, was die Abstimmung angeht. Alpine-Reservist Jack Doohan (nächstes Jahr Stammfahrer) sass bis um 2.40 Uhr Samstagmorgen in Enstone im Rennsimulator.



Nach 14 Minuten rote Flagge: Der Amerikaner Logan Sargeant war am Ausgang der Steilkurve 3 rechts aufs Gras geraten, hatte seinen Williams-Rennwagen aus der Kontrolle verloren und krachte dann links heftig in die Leitschienen.



Die gute Nachricht: Sargeant ist okay.



Die schlechte Nachricht: Sein Auto ist übel beschädigt und hat sogar eine Weile gebrannt.



Angesichts der Schäden scheint es unwahrscheinlich, dass er an der Quali teilnehmen kann, denn Williams wird ein neues Chassis fürs Rennen aufbauen müssen.



Die Streckenposten brachten den Unfallwagen rund eine Viertelstunde nach dem Crash zur Williams-Mannschaft zurück, inzwischen hatte es aufgehört zu regnen, und die Sonne blinzelte zwischen den Wolken hervor.



Das Training konnte nach rund 45 Minuten Zwangspause erst zwei Minuten vor Schluss wieder aufgenommen werden, 18 Fahrer (nur Alonso und Sargeant nicht) drängelten sich auf die Bahn, Verstappen überholte in der Boxenausfahrt den Mercedes von George Russell jenseits der weissen Linie und erhielt von der Rennleitung eine Ermahnung.





3. Training, Zandvoort

01. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:20,311 min

02. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:20,450

03. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:21,155

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:21,387

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:21,461

06. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:21,643

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:21,850

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:21,941

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:22,354

10. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:22,589

11. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:23,240

12. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:23,287

13. George Russell (GB), Mercedes, 1:23,958

14. Alex Albon (T), Williams, 1:24,007

15. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24,098

16. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24,158

17. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:24,360

18. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:25,433

19. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, ohne Zeit

20. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, ohne Zeit





2. Training, Zandvoort

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:10,702 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:10,763

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:10,813

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:10,961

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:10,986

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:11,357

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:11,374

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:11,430

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11,443

10. Alex Albon (T), Williams, 1:11,550

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:11,576

12. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:11,581

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:11,630

14. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:11,644

15. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:11,818

16. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:11,934

17. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:12,061

18. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:12,206

19. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:13,108

20. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:13,296





1. Training, Zandvoort

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:12,322 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:12,523

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:13,006

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:13,074

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:13,142

06. Alex Albon (T), Williams, 1:13,159

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:13,230

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:13,563

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:13,597

10. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:13,965

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:14,151

12. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:14,279

13. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,306

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:14,418

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:14,467

16. Robert Shwartzman (IL), Sauber, 1:14,658

17. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:15,605

18. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:15,796

19. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:16,321

20. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:22,036