Lewis Hamilton (Mercedes/1.): «Das ist lächerlich!»

​Rekord-Weltmeister Lewis Hamilton ist nun wirklich kein Jammerlappen, aber der englische Mercedes-Star meldete sich im Monza-Training mehrfach am Funk, um sich über seinen Arbeitsplatz zu beklagen.

Lewis Hamilton, der erfolgreichste aller Formel-1-Fahrer, mag Vieles sein, aber er ist weder eine Zimperliese noch ein Jammerlappen. Wenn sich der Engländer also über Probleme im Cockpit seines Mercedes-Rennwagens beschwert, und dies gleich mehrfach, dann gilt es aufzuhorchen.

Immer wieder, und zunehmend alarmierend, meldete sich der Saisonsieger von Silverstone und Spa-Francorchamps am Funk: «Der Sitz ist heiss, Leute.» «Der Sitz ist wirklich sehr heiss.» «Der Sitz wird immer heisser.»

Was den siebenfachen Weltmeister nicht daran hinderte, in Monza Bestzeit im zweiten Training zu fahren. Danach gab der 39-jährige Brite zu verstehen: «Das ist doch nur lächerlich, wie wir da im Cockpit geröstet werden. Und ich weiss bis jetzt nicht, woran das liegt.»

«Vielleicht gab es ein Leck am Kühler, und heisse Luft strömte ins Auto, keine Ahnung. Jedenfalls fühlte es sich an wie in einer Sauna.»

«Was hingegen gut ist: Der Wagen lag von der ersten Runde an gut, auch wenn uns der neue Belag noch vor einige Schwierigkeiten stellt. Im ersten Training haben die Reifen zum Körnen geneigt, aber wir konnten die Abstimmung so verfeinern, dass das im zweiten Training kein Thema mehr war.»



«Der Speed auf eine Runde stimmt, wie sich der Wagen auf einer Renndistanz benimmt, das ist wohl die grössere Herausforderung. Wir müssen sorgfältig darauf achten, dass der Wagen im besten Nutzungsbereich bleibt.»





2. Training, Monza

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:20,738 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:20,741

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:20,841

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:20,858

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:20,892

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:21,086

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:21,140

08. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:21,300

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:21,316

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:21,363

11. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:21,461

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:21,499

13. Alex Albon (T), Williams, 1:21,592

14. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:21,610

15. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:21,678

16. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:21,735

17. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:21,784

18. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:21,819

19. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:21,867

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:22,223





1. Training, Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:21,676 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:21,904

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:21,917

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:22,126

05. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:22,127

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:22,199

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:22,214

08. Alex Albon (T), Williams, 1:22,220

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:22,311

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:22,374

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:22,572

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:22,605

13. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:22,714

14. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:22,763

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:22,854

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:22,864

17. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:22,880

18. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:22,880

19. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:23,157

20. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:23,955