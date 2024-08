Mercedes: Kimi Antonelli folgt auf Lewis Hamilton

Das Mercedes-Team hat bestätigt, was schon seit Monaten gemunkelt wurde: Die Nachfolge von Lewis Hamilton tritt Nachwuchshoffnung Kimi Antonelli an. Der Teenager wird 2025 Teamkollege von George Russell.

Das Mercedes-Team hat seine Fahrerpaarung für die kommende Saison bestätigt: Der 18-jährige Andrea Kimi Antonelli wird 2025 an der Seite des mehrfachen Grand-Prix-Siegers George Russell in der Formel 1 an den Start gehen. Der Mercedes-Nachwuchsfahrer steigt aus der Formel 2 in die Formel 1.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff erklärt: «Unsere Fahrerpaarung für die Saison 2025 vereint Erfahrung, Talent, Jugend und puren Speed. Wir freuen uns auf das, was George und Kimi dem Team sowohl als Fahrer als auch als Teamkollegen bringen werden. Unsere neue Fahrerpaarung ist perfekt, um das nächste Kapitel in unserer Geschichte aufzuschlagen. Es ist auch ein Beweis für die Stärke unseres Nachwuchsprogramms und unterstreicht unseren Glauben an Talente aus den eigenen Reihen.»

«George hat bewiesen, dass er einer der besten Fahrer der Welt ist. Er ist nicht nur schnell, konstant und zielstrebig, sondern hat sich auch zu einer starken Führungspersönlichkeit innerhalb des Teams entwickelt. Kimi hat konstant bewiesen, dass er das nötige Talent und den nötigen Speed besitzt, um an der Spitze unseres Sports zu bestehen», ist der Wiener überzeugt.

«Wir wissen, dass dies ein weiterer grosser Schritt sein wird. Aber er hat uns bei seinen Formel-1-Tests in diesem Jahr beeindruckt und wir werden ihn bei jedem Schritt seines Lernprozesses unterstützen. Mit George hat er einen erfahrenen Teamkollegen an seiner Seite, von dem er lernen kann, um seine Fahrkünste zu verbessern. Ich bin zuversichtlich, dass beide einen wichtigen Beitrag leisten werden, damit wir weiter an Schwung aufnehmen und an der Spitze des Feldes kämpfen können», fährt Wolff fort.

Russell betont: «Ich freue mich sehr, 2025 mit Kimi zusammenzuarbeiten. Seine Bilanz in den Nachwuchsserien ist beeindruckend und seine Beförderung absolut verdient. Er ist ein fantastisches Talent und wie ich auch ein Absolvent unseres Nachwuchsprogramms. Ich freue mich darauf, Kimi auf seinem Weg in der Formel 1 mit meinen eigenen Erfahrungen zu unterstützen.»

«Ich weiss, wie sehr Lewis mich während meiner Zeit als Nachwuchsfahrer und seitdem ich sein Teamkollege bin, unterstützt hat. Ich habe so viel von ihm gelernt und hoffe, dass ich für Kimi eine ähnliche Rolle spielen kann», sagt der Brite. «Als Team nehmen wir viel positiven Schwung mit ins nächste Jahr. Wir machen auf der Strecke weiter Fortschritte und arbeiten hart daran, alle Voraussetzungen zu schaffen, damit wir um WM-Titel kämpfen können. Es ist ein sehr spannender Weg, auf dem wir uns befinden und ich bin zuversichtlich, dass Kimi und ich das Team weiter voranbringen und dazu beitragen können, das Versprechen, das wir zeigen, einzulösen.»

Antonelli freut sich: «Es ist ein fantastisches Gefühl, für 2025 als Mercedes-Werksfahrer bestätigt worden zu sein. In die Formel 1 zu kommen ist ein Traum, den ich seit meiner Kindheit hegte. Ich möchte mich beim Team für die Unterstützung bedanken, die ich in meiner bisherigen Karriere geniessen durfte, und auch für das Vertrauen, das es mir weiterhin entgegenbringt.»

«Ich lerne immer noch viel, aber ich fühle mich bereit für diese Chance. Ich werde mich darauf konzentrieren, noch besser zu werden und die bestmöglichen Ergebnisse für das Team zu erzielen», verspricht der Teenager aus Bologna. «Ich freue mich auch sehr darauf, Teamkollege von George zu werden. Er hat genau wie ich das Nachwuchsprogramm des Teams durchlaufen und ich habe grossen Respekt vor ihm. Er ist superschnell, ein mehrfacher GP-Sieger und hat mir bereits geholfen, mich als Fahrer zu verbessern. Ich freue mich darauf, von ihm zu lernen und mit ihm zusammenzuarbeiten, um auf der Rennstrecke die richtige Leistung zu zeigen.»