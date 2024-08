Toto Wolff: Reaktion auf Vowles’ Schumacher-Statement

Williams-Teamchef James Vowles begründete seine Wahl für Franco Colapinto und gegen Mick Schumacher als Nachfolger von Logan Sargeant mit klaren Worten. Mercedes-Teamchef Toto Wolff hat darauf reagiert.

Als Logan Sargeant auf dem nassen Rundkurs von Zandvoort im dritten Training neben die Strecke fuhr und in der Folge abflog, war Williams-Teamchef James Vowles ausser sich. Der Brite entschied, den Amerikaner nicht mehr fahren zu lassen und viele deutsche Fans hofften auf eine Chance für Mick Schumacher.

Doch Vowles entschied sich für einen Einsatz des Nachwuchsfahrers Franco Colapinto, und diese Wahl begründete er mit klaren Worten. Er bestätigte zwar, dass der Deutsche seit seinem Einsatz im Haas-Renner Fortschritte gemacht hat.

Der Williams-Teamchef stellte aber auch klar: «Hätten wir Mick ins Auto gesetzt, so hätte er einen guten Job gemacht, keine Frage. Wir halten ihn für gut, aber nicht für besonders. So wie Logan Sargeant. Für uns stellte sich die Frage: Wieso sollen wir auf einen externen Fahrer setzen? Wäre es nicht besser, auf einen Piloten zu setzen, der bei uns 100.000 Runden im Rennsimulator sass, der für uns in England das freie Training fuhr und von dem wir exakt wissen, wozu er fähig ist?»

Mercedes-Teamchef Toto Wolff, der Schumachers Können gut einschätzen kann, weil der ehemalige Haas-Pilot als Reservist für das Werksteam der Sternmarke im Einsatz ist, sagte dazu bei den Kollegen von «Sky Sports F1»: «Ich kenne James schon seit vielen Jahren, er ist ein Stratege. Manchmal sagt er die Dinge etwas zu direkt. Dieses Statement hätte er sich verkneifen können.»

«Mick hat alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt», betonte der Wiener. «Er hat in der Formel 4, der Formel 3und der Formel 2 geglänzt. Danach kam er in ein Umfeld bei Haas mit Teamchef Günther Steiner, der sehr hart ist, und das war vielleicht nicht das, was er gebraucht hat, um sich als Fahrer zu entwickeln. Deshalb hat er eine Chance verdient. Wenn er diese nicht bekommt, sollte man keinen Kommentar zu ihm abgeben und jeden sein Leben leben lassen. Das denke ich darüber.»

2. Training, Monza

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:20,738 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:20,741

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:20,841

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:20,858

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:20,892

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:21,086

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:21,140

08. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:21,300

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:21,316

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:21,363

11. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:21,461

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:21,499

13. Alex Albon (T), Williams, 1:21,592

14. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:21,610

15. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:21,678

16. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:21,735

17. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:21,784

18. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:21,819

19. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:21,867

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:22,223

1. Training, Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:21,676 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:21,904

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:21,917

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:22,126

05. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:22,127

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:22,199

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:22,214

08. Alex Albon (T), Williams, 1:22,220

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:22,311

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:22,374

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:22,572

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:22,605

13. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:22,714

14. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:22,763

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:22,854

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:22,864

17. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:22,880

18. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:22,880

19. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:23,157

20. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:23,955