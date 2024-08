Lewis Hamilton nach Monza-Quali: «Ich bin stinksauer»

Lewis Hamilton kam im Qualifying von Monza nicht über den sechsten Platz hinaus, sein Mercedes-Teamkollege George Russell drehte die drittschnellste Runde. Der siebenfache Weltmeister fand danach klare Worte.

Auf dem Highspeed-Kurs im Königlichen Park von Monza erlebte Lewis Hamilton im Abschlusstraining eine herbe Enttäuschung. Der Mercedes-Star schaffte es im Q2 noch, die schnellste Runde von allen Teilnehmern zu drehen. Als es am Ende darauf ankam, kam er aber nicht über den sechsten Platz hinaus. Sein Teamkollege George Russell schaffte es, den dritten Platz zu erobern.

Hamilton sprach nach dem Aussteigen Klartext. Er übte sich in Selbstkritik und erklärte bei «Sky Sports F1»: «Ich bin stinksauer, absolut stinksauer, denn ich denke, ich hätte es auf die Pole schaffen können – oder zumindest in die erste Startreihe. Ich habe letztlich einfach nicht den entsprechenden Job gemacht.»

«Ich habe in den ersten beiden Kurven eineinhalb Zehntelsekunden verloren, und später dann eine weitere Zehntel in der letzten Kurve liegen lassen. Und dafür kann ich nur mir selbst die Schuld geben. Das Qualifying war diesmal eine Schwäche von mir und ich weiss nicht, warum das so war», seufzte der 105-fache GP-Sieger.

«Aber ich werde weiter versuchen, nach vorne zu kommen. Nun werde ich mich die nächsten Stunden darüber ärgern, aber letztlich muss ich nach vorne schauen. Wir haben ein gutes Auto, das Team hat super Arbeit geleistet. Das Auto fühlte sich besser an und das Team hätte auch etwas besseres verdient. Vielleicht werden sie das dann von Kimi Antonelli bekommen», fügte der Brite mit Blick auf seinen jungen Nachfolger an, der am Samstagvormittag als Stammfahrer für 2025 bestätigt wurde.

Qualifying, Monza

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:19,327 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:19,436

03. George Russell (GB), Mercedes, 1:19,440

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:19,461

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:19,467

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:19,513

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20,022

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:20,062

09. Alex Albon (T), Williams, 1:20,299

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:20,339

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:20,421

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:20,479

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:20,698

14. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:20,738

15. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:20,766

16. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:20,945

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:21,013

18. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:21,061

19. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:21,101

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:21,445