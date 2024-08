Lando Norris klaut bei Max Verstappen: Was soll das?

​Unzählige Male hat sich Max Verstappen nach einer Pole-Position oder einem Sieg am Funk zu Wort gemeldet: «Simply lovely», einfach entzückend. Nun hat das Norris nach seinem Zandvoort-Sieg gesagt. Wieso?

Einige Verstappen-Fans trauten ihren Ohren nicht, als sich McLaren-Ass Lando Norris nach seinem Sieg beim Grossen Preis der Niederlande zu Wort meldete und während seiner Auslaufrunde sagte: «Simply lovely.»

Moment mal, einfach entzückend – ist das nicht normalerweise das, was sein Kumpel und Pistenrivale Max Verstappen nach einem Erfolg am Funk deponiert? Wieso wählte Norris ausgerechnet beim Max’ Heimrennen in Zandvoort diese Worte?

Klar kursierte schnell, dass der Engländer damit versucht habe, seinem WM-Gegner ein wenig unter die Haut zu kommen.

In Monza ist Norris auf sein «simply lovely» angesprochen worden, und der Sieger von Miami und Zandvoort erklärt dazu: «Max hat eine Menge Rennen gewonnen und danach eine Menge Dinge gesagt. Was mich angeht, so lege ich mir so etwas nicht zurecht vor einem Rennen. Es kam mir einfach in den Sinn, also habe ich das rausgehauen.»



«Die Leute sollten da nichts hinein interpretieren. Es sollte nichts Besonderes bedeuten. Ich wollte keine Stellungnahme abgeben. Ich will nichts Besonderes aussagen oder damit etwas bewirken, solche Dinge sind mir schnuppe. Es fiel mir ein, ich fand es lustig, ich habe es gesagt, Ende der Geschichte.»



«Ich plane so etwas ganz sicher nicht, um jemandem Schlagzeilen zu liefern. Jeder weiss, wie sehr ich Max respektiere. Ich habe ihm den Spruch für einmal stibitzt, und mehr gibt es dazu nicht zu sagen.»





