FP3 Monza: Mercedes top, Max Verstappen auf P6 31.08.2024 - 13:37 Von Vanessa Georgoulas

© Motorsport Images Lewis Hamilton war auch im dritten Training der Schnellste

Wie schon am Trainingsfreitag war Lewis Hamilton auch in der letzten freien Trainingsstunde in Monza der schnellste Fahrer auf der Piste. Auch Ferrari war flott unterwegs. Max Verstappen musste sich mit Platz 6 begnügen.