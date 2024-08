Lando Norris in Monza: «Erwarte kein leichtes Spiel»

Auf dem Highspeed-Kurs von Monza sicherte sich Lando Norris die Pole-Position. Neben dem McLaren-Pilot startet sein Teamkollege Oscar Piastri aus der ersten Reihe. WM-Leader Max Verstappen fährt von Startplatz 7 los.

Lando Norris sicherte sich auch auf dem Highspeed-Kurs im Königlichen Park von Monza die Pole-Position. Der McLaren-Star, der aktuell den zweiten WM-Rang belegt, blieb etwas mehr als eine Zehntel schneller als sein Teamkollege Oscar Piastri, der die erste Startreihe komplettieren konnte.

Nach der Zeitenjagd sagte er: «Eine weitere Pole ist überragend, es ist super, dass wir zwei Autos da vorne haben, wie auch Oscar gesagt hat. Dass wir das angesichts der geringen Abstände geschafft haben, ist eine kleine Überraschung.»

«Ehrlich gesagt war das keine super Runde von mir, der erste Versuch im Q3 war besser. Aber es reichte am Ende für die Pole und damit sind wir sehr glücklich», ergänzte der Brite, der im Rennen viel Gegenwind von den Kontrahenten erwartet. «Hinter uns starten viele schnelle Fahrer und Autos, ich erwate deshalb kein leichtes Spiel.»

So lief das Qualifying

Bei heissen Temperaturen (33 Grad Aussen- und mehr als 55 Grad Streckentemperatur) nahmen die GP-Stars das Abschlusstraining in Monza in Angriff. Die Strecke füllte sich schnell und nach den ersten zehn Minuten führte Lando Norris die Zeitenliste an. Der McLaren-Star, der das jüngste Rennen in Zandvoort für sich entschieden hatte, legte die 5,739 km in 1:19,911 min zurück.

Hinter ihm reihten sich die beiden Ferrari-Piloten Charles Leclerc und Carlos Sainz ein. Max Verstappen und das Mercedes-Duo George Russell und Lewis Hamilton folgten auf den weiteren Rängen. Oscar Piastri, Fernando Alonso, Pierre Gasly und Esteban Ocon komplettierten die Top-10 vor Nico Hülkenberg, Alex Albon, Kevin Magnussen, Lance Stroll, Daniel Ricciardo, Franco Colapinto, Yuki Tsunoda, Valtteri Bottas, Sergio Pérez und Guanyu Zhou.

Während die meisten Piloten nach drei bis sechs Runden wieder an die Box abbogen, waren Albon und Pérez auf der Piste, die sie für sich hatten. Allerdings nicht für lange, bald gesellten sich auch Colapinto und Magnussen dazu, bevor immer mehr Fahrer den zweiten Q1-Versuch starteten. Verbessern mussten sich drei Minuten vor dem Ende Colapinto, Tsunoda, Bottas, Pérez, und Zhou, wenn sie den Sprung ins Q2 schaffen wollten.

Auf dem Weg zum zweiten Run kam es in der Boxengasse beinahe zum Crash zwischen Verstappen und Piastri, der losgeschickt wurde, als der WM-Leader gerade angebraust kam. Die Regelhüter kündigten eine Untersuchung nach der Session an. Nach der letzten Q1-Zeitenjagd war das Quali für Tsunoda, Stroll, Colapinto, Bottas und Zhou gelaufen, Norris durfte sich über die Bestzeit freuen. Leclerc, Piastri, sainz, Russel, Verstappen, Hamilton, Albon, Alonso, Gasly, Ocon, Hülkenberg, Magnussen und Ricciardo belegten die 15 ersten Plätze und waren damit auch im Q2 dabei.

Knappes Q2-Aus von Fernando Alonso

Das Q2 begann mit einigen Minuten Verspätung, denn die Streckenposten mussten die Piste an mehreren Stellen von Kieselsteinen befreien, die von einigen Fahrern auf der Strecke verteilt wurden. Nachdem alle den ersten Versuch unternommen hatten, war Hamilton mit 1:19,641 min der Schnellste. Auch Norris, Sainz, Piastri, Verstappen, Russell, Leclerc, Pérez, Hülkenberg und Albon waren auf Q3-Kurs, während Alonso, Magnussen, Gasly, Ocon und Ricciardo Gefahr liefen, im Q2 hängenzubleiben.

Hamiltons erste Q2-Bestmarke wurde nicht unterboten, Verstappen verbesserte sich auf den zweiten Platz vor Norris, Sainz, Piastri, Russell, Leclerc, Pérez, Albon und Hülkenberg. Alonso verpasste den Q3-Einzug um eine Hundertstelsekunde, er belegte den elften Platz vor Ricciardo, Magnussen, Gasly und Ocon.

Auch beim Verlassen der Box zum letzten Quali-Segment wurde Max Verstappen von einem Gegner geschnitten, diesmal war es Sainz im Ferrari, der losfuhr, als der dreifache Champion auf dem Weg zur Strecke war. Auch hier reagierten die Regelhüter schnell, sahen aber keinen Grund zu einer eingehenden Untersuchung.

Im Q3 waren wieder die McLaren-Piloten im ersten Run das Mass aller Dinge. Norris blieb mit 1:19,401 min 35 Tausendstel schneller als Piastri. Hinter dem Papaya-Duo reihten sich Russell und Hamilton vor Sainz und Leclerc ein. Erst auf den Positionen 7 und 8 folgten die Red Bull Racing-Stars, wobei Piastri den Highspeed-Kurs eine Hundertstel schneller als sein Teamkollege umrundet hatte. Hülkenberg und Albon folgten auf den letzten Top-10-Plätze.

Verstappen verbesserte sich daraufhin nur auf den siebten Platz, die Pole war Norris nicht zu nehmen, der Brite verbesserte die Bestzeit auf 1:19,327 min, Piastri sicherte sich den zweitenStartplatz vor Russell, Leclerc, Sainz, Hamilton, Verstappen, Pérez, Albon und Hülkenberg.

Qualifying, Monza

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:19,327 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:19,436

03. George Russell (GB), Mercedes, 1:19,440

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:19,461

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:19,467

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:19,513

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20,022

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:20,062

09. Alex Albon (T), Williams, 1:20,299

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:20,339

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:20,421

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:20,479

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:20,698

14. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:20,738

15. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:20,766

16. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:20,945

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:21,013

18. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:21,061

19. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:21,101

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:21,445