George Russell (Mercedes/3.): «Jetzt eine Pizza!»

​Drittschnellste Zeit für George Russell in der Qualifikation zum Italien-GP in Monza – der Mercedes-Pilot ist mit seiner Leistung sichtlich zufrieden und meint: «Jetzt pfeif ich mir eine richtig grosse Pizza rein!»

Mercedes-Pilot George Russell muss sich im Abschlusstraining zum Traditions-GP von Italien den McLaren-Fahrern Lando Norris und Oscar Piastri geschlagen geben: Startplatz 3. Der 26-jährige Engländer ist jedoch happy und sagt: «Dritter Rang, das lief besser als erwartet.»

«Meine Runde war gut, und am Ende haben mir nur 13 Tausendstel auf die Pole gefehlt. Damit hätte ich wirklich nicht gerechnet. Denn in den ersten beiden Quali-Segmenten hatte ich mich schwergetan.» Kleiner Check: Russell war in Q1 Fünftschnellster, in Q2 Sechstschnellster.

Die vierte Pole von Russell nach Ungarn 2022 sowie Kanada und Grossbritannien 2024 kam in Reichweite. George: «Ich habe es geschafft, meine beste Runde ganz zum Schluss zu fahren. Ich bin baff, dass ich am Ende so knapp hinter den McLaren lag.»

«Am Sonntag wird das ein wundervoller Mehrkampf. Denn ich gehe davon aus, dass der Speed der verschiedenen Autos auch im Grand Prix gering sein wird. Das ist für die Formel 1 und ihre Fans fabelhaft, aber auch für uns Piloten.»

«Wenn wir morgen einen guten Job machen, dann können wir hier gewinnen. Als Rennvorbereitung pfeif ich mir jetzt eine richtig grosse Pizza rein!»



Russell spielt damit auf den entgangenen Sieg in Belgien an, als er (und das Auto) nach dem Rennen zu leicht waren und aus der Wertung genommen wurden. George grinst: «Da müsst ihr euch keine Sorgen machen, morgen werde ich schwer genug sein.»





Qualifying, Monza

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:19,327 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:19,436

03. George Russell (GB), Mercedes, 1:19,440

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:19,461

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:19,467

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:19,513

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20,022

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:20,062

09. Alex Albon (T), Williams, 1:20,299

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:20,339

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:20,421

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:20,479

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:20,698

14. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:20,738

15. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:20,766

16. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:20,945

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:21,013

18. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:21,061

19. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:21,101

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:21,445